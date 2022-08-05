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Bilimsel araştırma: Veganlar sağlıklı kemikler istiyorlarsa kas yapmalılar

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Bir araştırma, veganların sağlıklı kemiklere sahip olmak için ağırlık kaldırmaya başlamaları gerektiğini ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: Veganlar sağlıklı kemikler istiyorlarsa kas yapmalılar

Avusturya’daki Viyana Tıp Üniversitesi’nden bir ekip, bitki bazlı bir diyete bağlı kalan ve bisiklete binme veya yüzme gibi diğer egzersiz türlerinden ziyade kuvvet antrenmanı yapanların diğer veganlardan daha güçlü kemiklere sahip olabileceğini öne sürüyor.

Daily Mail’in haberine göre ekip, araştırma için en az beş yıldır vegan olan 43 kadın ve erkeğin verilerini inceledi.

BESLENME DE SPOR KADAR ÖNEMLİ

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, haftada en az bir kez serbest ağırlık veya vücut ağırlığı direnç egzersizleri gibi direnç antrenmanları yapanların, yapmayanlara göre daha güçlü kemiklere sahip olduğu bulundu.

Uzmanlar, gelecekteki osteoporoz ve kırık riskini azaltmaya yardımcı olmak için çocuklarda şimdiden kemik sağlığını en üst düzeye çıkarmanın gerektiği konusunda uyarıyor. Nohut ve mercimek gibi besin maddeleri eklenmiş gıdalar, veganların diyetlerinde yeterli besinleri almalarına yardımcı olabilir.

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