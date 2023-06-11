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Binlerce Güney Koreli, Kuzey’deki ailelerini göremeden hayatını kaybetti

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Son 5 yılda yaklaşık 16 bin Güney Korelinin, 1950-1953 Kore Savaşı nedeniyle ayrılan Kuzey Kore'deki aile üyeleriyle yeniden bir araya gelmeyi beklerken yaşamını yitirdiği bildirildi.
Binlerce Güney Koreli, Kuzey’deki ailelerini göremeden hayatını kaybetti

Güney Kore Birleşme Bakanlığı’nın verilerine göre, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında Ağustos 2018’de gerçekleşen son aile birleşimi etkinliği sonrasında, Kuzey’deki ailelerini beklerken kavuşamadan ölen Güney Korelilerin sayısı 16 bine ulaştı.

Demokrat Parti Temsilcisi Yang Kyung-sook, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güney ve Kuzey Kore, ayrılmış aileleri yeniden birleştirme etkinlikleri düzenlemek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmelidir.” ifadesini kullandı.

Birleşme Bakanlığı verilerine göre, ilk birleşim etkinliğinden bu yana Güney Kore’de toplam 133 bin 680 kişi Kuzey’deki aileleriyle buluşmak için başvuruda bulundu, ancak başvuranların yaklaşık yüzde 70’i hayatını kaybetti.

Son olarak 2018’de aile birleşimi etkinliği düzenlenmiş ve savaş mağdurlarının buluşması duygusal anlara sahne olmuştu.

1950-1953 Kore Savaşı nedeniyle birbirinden ayrılmak zorunda kalan Kuzey ve Güney Koreli aileler, ilk kez 1985’te bir araya gelmişti. 

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