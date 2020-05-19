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Bir araştırmaya göre Covid-19'u ağır atlatan hastalarda deliryum sık görülebilir

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Bir araştırmaya göre Covid-19'u ağır atlatan hastalarda deliryum sık görülebilir
Bir araştırmaya göre Covid-19'u ağır atlatan hastalarda deliryum sık görülebilir

Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre deliryum ve kafa karışıklığı Covid-19 hastalığını ağır br şekilde geçirmiş kişilerde sık görülen bir durum olabilir.

Yoğun bakımda uzun süre kalmak ve solunum cihazına bağlı kalmak deliryuma maruz kalma riskini artırıyor.

Araştırmada doktorların hastalar iyileştikten sonra depresyon, anksiyete ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirtilerine bakması gerektiği aktarılıyor.

Diğer yandan çoğu hastanın, özellikle de hastalığı orta şekilde geçirenlerin akıl sağlığını etkileyen hastalıklara maruz kalmayabileceği ifade ediliyor.

İngiltere merkezli, İngiltere ve İtalya'dan araştırmacıların katıldığı araştırmada kafa karışıklığının küçük bir denek grubunda yer alan Covid-19 hastalarının yüzde 60'ında görüldüğü belirtildi.

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