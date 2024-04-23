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Bir günde üç trafik kazası: 3 yaralı, 1 tutuklu

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Karşıyaka, Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı, 1 kişi de tutuklandı.
Bir günde üç trafik kazası: 3 yaralı, 1 tutuklu

61 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralı

Polisten verilen bilgiye göre, Karşıyaka’da Güzelyalı Caddesi üzerinde dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında İbrahim FİLİZ (E-39), yönetimindeki ZUB 614 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Martin DERBYSHIRE (E-61) yönetimindeki bisiklete, aracının sol yan kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Martin DERBYSHIRE, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ kalça kırığı teşhisi nedeniyle ortopedi sevisinde müşahede altına alındı. ZUB 614 plakalı araç sürücüsü İbrahim FİLİZ tutuklandı.

Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında Abid ISLAM (E-33), yönetimindeki VH 534 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda kaldırımın önünde yaya olarak duran Mustafa Kemal ATLAR (E-27)’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde saat 00.05 sıralarında Mah NOOR (K-22), yönetimindeki PM 931 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağına geçip dikkatsizce yolun Osman Örek caddesine dönüşe geçtiği sırada, o esnada aynı cadde üzerinde güney istikametine doğru 171 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden ve Mustafa Çağatay Caddesine dönüşe geçen Bayram ISHANKULYYEV (E-37) yönetimindeki SU 877 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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