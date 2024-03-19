  • BIST 8890.78
  • Altın 2238.658
  • Dolar 32.341
  • Euro 35.1665
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Bir haftada 4 bin 802 araç sürücüsü rapor edildi... En büyük suç aşırı sürat!

» »
KKTC’de 11- 17 Mart tarihlerini kapsayan süre içinde 62 trafik kazası meydana geldi ve 26 kişi yaralandı.
Bir haftada 4 bin 802 araç sürücüsü rapor edildi... En büyük suç aşırı sürat!

Aynı sürede trafikte 4 bin 802 sürücü rapor edildi, 360 araç ise trafikten men edildi

Polis basın bültenine göre, trafik kazalarının sebepleri, sürat, dikkatsiz sürüş, kavşakta durmama, yakın takip ve diğer etkenler oldu. Kazalarda oluşan toplam hasar miktarı 4 milyon 250 bin 175 TL olurken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 21, Gazimağusa 11, Girne 20, Güzelyurt 5, İskele 5.”        

-4 bin 802 sürücü rapor edildi, 360 araç trafikten men edildi

11 Mart - 17 Mart tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu ise, toplam 15 bin 915 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 4 bin 802 araç sürücüsü rapor edildi. Suçların dağılımı şöyle:

“Mobil araçla tespit edilen sürat suçları (1539), sürat (1062), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (418), trafik levha ve işaretlerine uymamak (124), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (101), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (74), muayenesiz araç kullanmak (67), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (64), tehlikeli sürüş (26), dikkatsiz sürüş (33), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (24), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (21), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (18), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (16), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (12), trafik ışıklarına uymamak (10), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (4), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (4) ve 1600 de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, 360 aracı trafikten men etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir eczacı daha mahkemeye çıkarıldı... İşte detaylar19 Mart 2024 Salı 15:31
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 2 Kişi Tutuklandı19 Mart 2024 Salı 15:09
  • Girne ve Lefkoşa'da Trafik Kazaları: Yaralılar Var, Tutuklama Gerçekleşti19 Mart 2024 Salı 14:58
  • Lefkoşa'da Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti19 Mart 2024 Salı 14:47
  • Akansoy: Yasakçı düşüncenin karşısındayız: Sanat sınır tanımaz!19 Mart 2024 Salı 13:55
  • Dış temsilciliklerde görev değişiklikleri yapıldı19 Mart 2024 Salı 13:20
  • Zeki Çeler: KTTO’nun tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz19 Mart 2024 Salı 13:08
  • Üstel'den Başsavcılığa ziyaret... "Konunun son yapılan tutuklamalarla bir ilgisi yok"19 Mart 2024 Salı 12:46
  • Doğum ve ölümlerin kaydında alınan harçlara zam yapıldı19 Mart 2024 Salı 12:43
  • Talip Atalay başkanlık yarışından çekilmeyeceğini açıkladı19 Mart 2024 Salı 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti