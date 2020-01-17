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Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?

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Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?
Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?

Seksin ne kadar kalori yaktığı hakkında yapılan araştırmaların sonuçlar, cinsel ilişkinin spor salonunda bir saat kadar etkili olmadığını gösteriyor. 

Yapılan araştırmaya göre br erkek seks sırasında ortalama 100 kaloriden fazla yakıyor. Montreal Üniversitesinin kıyaslamalarına göre bu sayı, koşu bandında geçirilen bir saatte verilecek kilonun çok altında kalıyor. 

Bu araştırmaya göre koşu bandının üzerinde hafif koşu yaparak yarım saat geçiren bir erkek ortalama 276, kadın ise 213 kalori yakarken, aynı uzunluktaki bir cinsel birliktelikte bu sayı 101 ve 69'da kaldı.

"The Art of Sex Coaching " kitabının yazarı ise bazı seks pozisyonlarının ise daha çok kalori yakılmasını sağlayabileceğini ifade etti.

Araştırmanın yazalarından Antony Karelis, erkeklerin kadınlardan seks sırasında daha çok kalori yakmasını şöyle açıkladı: "Erkekler genellikle kadınlardan daha ağırdır. Bu yüzden aynı egzersiz yapıldığında genellikle erkekler daha fazla enerji harcar" dedi.

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