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Bir kaçak daha tutuklandı

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Ülkede kaçak kalan 1 kişi yakalandı!
Bir kaçak daha tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

 

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