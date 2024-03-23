Bir kaçak daha tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
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