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Bir kitap neden yasaklanır ?

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Son günlerde CTP PM üyesinin evinde 'yasaklı kitap bulundurduğu gerekçesiyle mahkemeye çıkartılmasıyla tekrardan gündeme geldi yasaklı kitaplar konusu.
Bir kitap neden yasaklanır ?

Son günlerde CTP PM üyesinin evinde 'yasaklı kitap bulundurduğu gerekçesiyle mahkemeye çıkartılmasıyla tekrardan gündeme geldi yasaklı kitaplar konusu.

İlgili haber: CTP Parti Meclisi Üyesinin Evine Polis Baskını, "Yasaklı kitap" bulundurmadan 2 gün göz altı!

Peki bir kitap neden yasaklanır ? bununla ilgili içerisinde bildiğimiz kült kitapların olduğu bir liste derledik.

Harry Potter, Felsefenin Temel ilkeleri, Bülbülü öldürmek gibi birçok bildiğimiz başucu kitabı zamanında yasaklanmış.

İşte o kitaplar ve tuhaf yasaklanma hikayeleri:

Yasaklı kitaplar ve tuhaf hikayeleri

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