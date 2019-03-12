Son günlerde CTP PM üyesinin evinde 'yasaklı kitap bulundurduğu gerekçesiyle mahkemeye çıkartılmasıyla tekrardan gündeme geldi yasaklı kitaplar konusu.
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Peki bir kitap neden yasaklanır ? bununla ilgili içerisinde bildiğimiz kült kitapların olduğu bir liste derledik.
Harry Potter, Felsefenin Temel ilkeleri, Bülbülü öldürmek gibi birçok bildiğimiz başucu kitabı zamanında yasaklanmış.
İşte o kitaplar ve tuhaf yasaklanma hikayeleri:
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