CTP Parti Meclisi Üyesinin Evine Polis Baskını, "Yasaklı kitap" bulundurmadan 2 gün göz altı!

Dün akşam CTP Parti Meclisi üyesi ve CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi B.G’nin evine polis baskın yaparak, söz konusu kişiyi ‘yasa dışı cemiyete ait kitap iddiası’ ile gözaltına altı.

Bugün mahkemeye çıkartılan B.G.’nin göz altı süresi iki gün daha uzatıldı.

Ne olmuştu?

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı'nın sosyal medya hesabından 'yasaklı yayın' nedeniyle bir evin basıldığını belirten bir gönderi paylaştı.

Lefkoşa polisinin 'yasaklı yayın bulundurduğu' gerekçesiyle bir kadını kaba bir şekilde gözaltına aldığını ve avukatı ile görüşmesine yarım saat boyunca engel olunduğunu söyledi.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatl'nın paylaştığı gönderinin tamamı:

Türkiye'de ne varsa burda da olacak dediler, oluyor; biraz önce ev baskını gerçekleşti, "yasadışı" kitap buldukları gerekçesi ile öğrenci değil, hem de genç değil yani aklınıza kalıplaşmış "kürt öğrenci" imgesi gelmesin, bir kadını kaba bir muameleye maruz bırakarak polis gözaltına aldı, avukatı ile yarım saat bekletilerek görüştürüldü, daha önce dedik, gene deylim, önce Kürt öğrencileri aldılar, 'akıllı dursalardı' dendi, şimdi çember büyüdü, gene susacaksak, yarın senin benim kapımızda olmalarına çok kalmadı, farkındaysanız, ayak sesleri duyulmakta, hala susacağız?! Bu arada geçen gün Mağusa'da katıldığım yasaklı yayın davasında polis elinde liste ile dolaştığını iddia ettiydi, bugünle ilgili ilk gelen bilgiler Lefkoşa polisi yasaklı yayın listesi ile gezmezMİŞ, hala araştırma yapar! Diğer konu kadına yönelik şiddet konusunda adımlar atılırken, polise de kadına yönelik şiddet nedir dersi verilecek mi? Polisin şiddet uygulamasının önüne geçilecek mi? Baro böylesi bir olayda avukatın bekletilmesine ses çıkaracak mı? yoksa polisin canının çektiği zaman müvekkili ile görüşebilir zamanlarına mı geçiyoruz? insan haklarına tam da böyle zamanlarda ihtiyaç duyulur, bu nedenle herhangi bir kitabın yasak olmasını kabül etmediğimizi net söyleme zamanıdır, yasaklı yayın diye bir şey olamaz, kabül etmeyelim, ses çıkaralım...

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