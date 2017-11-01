Bir uzaylıyı gördüğünüzde tanıyabilir misiniz?

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi araştırmacıları ilginç bir çalışmaya imza attı. Biliminsanlarına göre uzaylılar da evrim geçirmiş olabilir.

Oxford Üniversitesinde görevli biliminsanları çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Araştırmacılar, evrim teorisini uzaylıların davranışlarını tahmin etmek için kullandı ve uzaylıların “neye benzediği” konusunda ilginç sonuçlara ulaştı.

Bugüne kadar dünya dışı’ olarak nitelendirilen bir yapıya benzetilen uzaylıların dış görünüşünün sanılanın aksine böyle olmadığı, hatta insanlara çok benzedikleri iddia edildi.

Araştırmacılar, ‘canavar’ ve benzeri varlıklara benzetilen uzaylıların aslında insana çok benziyor olabileceğini ortaya koydu.

Evrim teorisinin uzaylılar üzerindeki etkisini inceleyen uzmanların teorisi, yabancı yaşam biçimlerinin “doğal seleksiyona” uğradığı ve insanlar gibi zamanla daha güçlü hale geldiği argümanını destekliyor.

Araştırmanın baş yazarı Sayın Sam Levin, ‘Bugüne kadar uzaylıların, silikonu andıran bir deriye sahip olduğu, DNA’larının olmadığı ve nitrojen soludukları söyleniyordu. Ancak yaptığımız araştırmalar bunun aksine işaret ediyor’ dedi. Levin ayrıca, ‘Yine de uzaylılar için ‘Büyük iri gözleri var ve iki ayakları üzerinde yürüyorlar diyemeyiz’ dedi.

Baş yazar, uzaylılar arasında da hiyerarşik bir düzenin olduğunu iddia ederken, bazı organizmalarının insanlardaki gibi geliştiğini düşündüklerini de belirtti.