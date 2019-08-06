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Biri ‘Ortaokul terk’, diğeri “Tecavüzi Alet Taşımak” ve “Ciddi Darp”tan hükümlü. Bankaya yönetici atadılar!...

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Bankaya yönetici atadılar!...
Biri ‘Ortaokul terk’, diğeri “Tecavüzi Alet Taşımak” ve “Ciddi Darp”tan hükümlü. Bankaya yönetici atadılar!...

Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni  Cenk Mutluyakalı belgeleri ile Vakıflar Bankası'nda UBP-HP hükümeit tarafından yapılan atamaların durumlarını açıkladı.

İşte o yazı;

Ne diyor ‘Protokol’:
“Banka yönetimlerinin profesyonelleşmesi…”
Bunun için Türkiye’yle protokole mi ihtiyaç var?
Ayıp bize.
İnsan utanır, bu çağda, banka yönetimlerine halen “partici” gailelerle birilerini görevlendiriyorsa eğer...
Gerçek bu.

*  *  *

İmza atıyor ve diyorsunuz ki, “Banka yönetimleri profesyonelleşmelidir.”
Sonra!
Resmi Gazete’de Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu için yapılan atamalar yayınlanıyor.
Tam da “Protokol” imzalanmadan, iki hafta önce…
9 Temmuz’da yöneticileri atıyor, 20 Temmuz’da “profesyonelleştirilecek” diyorsunuz.
Belgeler geliyor.
Hükümetin banka yönetim kuruluna atadığı isimlerden birinin “atama dosyası”nda eğitime dair şu ifade var.
“Yukarıda açık kimliği yazılmış ....…. 1967-68 öğretim yılında okulumuza kayıt yaptırmış ve 1969-70 öğretim yılında ortaokul 2 düzeyinden okulumuzdan ayrılmıştır.”

***

Bitmedi.
Yönetim kurulu üyeliği için atanan diğer ismin ‘Sabıka Kaydı’ listesi epeyce yüklü…
Bakınız sicilinde neler yazıyor:
- Rahatsızlık.
- Kavga.
- Kanunsuz Toplulukta Yer Almak.
- Tecavüzi Alet Taşımak.
- Ciddi Darp.

***

Yazının Devamı için tıklayın: ‘Banka yönetimi’ (!) - Cenk Mutluyakalı

 

Gazete ayrıca konuyu manşetine de taşıdı.

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