Biri ‘Ortaokul terk’, diğeri “Tecavüzi Alet Taşımak” ve “Ciddi Darp”tan hükümlü. Bankaya yönetici atadılar!...

Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı belgeleri ile Vakıflar Bankası'nda UBP-HP hükümeit tarafından yapılan atamaların durumlarını açıkladı.

İşte o yazı;

Ne diyor ‘Protokol’:

“Banka yönetimlerinin profesyonelleşmesi…”

Bunun için Türkiye’yle protokole mi ihtiyaç var?

Ayıp bize.

İnsan utanır, bu çağda, banka yönetimlerine halen “partici” gailelerle birilerini görevlendiriyorsa eğer...

Gerçek bu.

* * *

İmza atıyor ve diyorsunuz ki, “Banka yönetimleri profesyonelleşmelidir.”

Sonra!

Resmi Gazete’de Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu için yapılan atamalar yayınlanıyor.

Tam da “Protokol” imzalanmadan, iki hafta önce…

9 Temmuz’da yöneticileri atıyor, 20 Temmuz’da “profesyonelleştirilecek” diyorsunuz.

Belgeler geliyor.

Hükümetin banka yönetim kuruluna atadığı isimlerden birinin “atama dosyası”nda eğitime dair şu ifade var.

“Yukarıda açık kimliği yazılmış ....…. 1967-68 öğretim yılında okulumuza kayıt yaptırmış ve 1969-70 öğretim yılında ortaokul 2 düzeyinden okulumuzdan ayrılmıştır.”

***

Bitmedi.

Yönetim kurulu üyeliği için atanan diğer ismin ‘Sabıka Kaydı’ listesi epeyce yüklü…

Bakınız sicilinde neler yazıyor:

- Rahatsızlık.

- Kavga.

- Kanunsuz Toplulukta Yer Almak.

- Tecavüzi Alet Taşımak.

- Ciddi Darp.

***

Yazının Devamı için tıklayın: ‘Banka yönetimi’ (!) - Cenk Mutluyakalı

Gazete ayrıca konuyu manşetine de taşıdı.