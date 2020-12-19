Bitcoin 23,000 dolar sınırında! Bitcoin ne kadar olacak?

Son dönemde yatırımcıların yanıtını merak ettiği sorulardan bir tanesi Bitcoin kaç dolar sorusu oldu.

Son dönemlerde kripto paralarla ilgilenen yatırımların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi olarak Bitcoin ne kadar olacak sorusu öne çıkıyor. Bu doğrultuda Bitcoin ne kadar yükselir diye merak ediliyor. ABD'de yeni teşvik paketi hazırlıklarının yanında, kurumsal yatırımcıların da giderek artan ilgisiyle hız kazanan kripto para piyasalarındaki genel yükselişle, Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 517 artış ile 17 Aralık'ta 23,777 dolarlık yeni tarihi rekor düzeyini, toplam hacim de 671 milyar 959 milyon doları gördü. Peki, Bitcoin ne olur? Bitcoin yükselecek mi? İşte detaylar...

BITCOIN KAÇ DOLAR?

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.23 düşüşle 22,974.09 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 25.13'ü buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 426.83 milyar dolar oldu. Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 37 birimin değeri düşerken, düşenlerden dört tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 653 milyar dolara, 24 saatlik işlem hacmi ise, hafta sonu olmasının etkisiyle yaklaşık 103 milyar dolarlık düşüşle 163 milyar dolara geriledi. Toplam 8,055 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,282 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

BITCOIN YÜKSELİR Mİ?

Şimdi yatırımcılar tarafından Bitcoin yorum ve değerlendirmeleri merak ediliyor. DHA'nın haberine göre; ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs uzmanları, hızlı tırmanışına karşın Bitcoin altın gibi geleneksel yatırım varlıklarına zarar vermeyeceğini aktarıyor. Goldman Sachs'ın yatırımcılarına gönderdiği notta, Bitcoin'in altına karşı bir tehdit oluşturmadığı belirtildi. Değerlendirmelerde; "Bitcoin'in altını yutacağına ilişkin bir belirti göremiyoruz; ikisinin bir arada yaşayabileceğine inanmalı" denildi. Peki, Bitcoin ne kadar olur? Bitcoin düşer mi?

BITCOIN NE KADAR?

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki son 24 saatlik değişiklikler belirlendi. Buna göre Bitcoin yüzde 0.23 düşüşle 22,974.09 dolardan işlem görüyordu. Ethereum yüzde 1.41 artışla 653.44 dolar, XRP yüzde 3.47 düşüşle 0.57 dolar, Tether yüzde 0.06 artışla 1.00 dolar ve Litecoin yüzde 1.64 düşüşle 107.55 dolardan işlem görüyordu.

Bunların yanı sıra Bitcoin Cash yüzde 0.81 artışla 317.02 dolar, Chainlink yüzde 0.35 artışla 13.73 dolar, Cardano yüzde 0.40 artışla 0.16 dolar, Polkadot yüzde 1.88 artışla 5.43 dolar ve Binance Coin yüzde 5.61 düşüşle 32.33 dolardan işlem görüyordu.

BITCOIN YORUMLARI

ABD merkezli uçtan-uca ödeme sistemleri ve dijital para sistemleri şirketi Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire, bu ayın başlarında konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Jeremy Allaire tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Ocak ayında kuracağı yeni hükümetinin, kripto paraların "destekleyicisi" olacağı söylendi.

CNBC'nin sorularını cevaplayan Allaire, Biden yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri’nde, kripto para sistemlerine dair gelişmelerin hızlandırılmasına dayalı yapısal dönüşümlere odaklanacağına ve bunun da ülkeyi daha rekabet edebilir düzeye yükselteceğine vurgu yaptı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, G7 ülkelerinin ekonomi bakanları ve merkez bankası başkanlarının çevrimiçi toplantısına katılmasından sonra konu ile alakalı açıklama yapan Bakanlık sözcüsü de G7 ülkelerinin, dijital para birimlerine ilişkin düzenlemelerini desteklediklerini belirtti.

Bakanlık açıklamasına göre, G7 ülkelerinin yetkilileri, kripto varlıklarının ve diğer dijital varlıkların kötü amaçlar ile ve yasadışı faaliyetler için kullanılmalarını önleme çalışmalarına yönelik devam eden çalışmaları da tartıştılar.