Bitcoin sert düşüşle kritik sınırda!

Bitcoin, Kasım ayı başından beri ilk defa 60 bin doların altına inerek 50 günlük hareketli ortalamasına kadar geriledi.

Bazı stratejistler düşüşün ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni imzaladığı altyapı paketi sonrasında regülasyon ve vergiler ile ilgili artan endişelerden kaynaklanmış olabileceğini de belirtiyor.

Kripto Para Borsası Luno’nun Genel Müdürü Vijay Ayyar ise düzeltmeler olmadan hareket olmasının alışılmadık olduğunu belirterek “Uzun bir ralliden sonra sağlıklı bir geri çekilme görüyoruz” dedi.

Bitcoin 2021’de neredeyse ikiye katlanırken Ether fiyatını altıya katladı. ProShares’in Bitcoin yatırım fonunun onaylanması ve işleme açılmasıyla beraber Bitcoin’deki yükseliş de son haftalarda hızlanmıştı.

Bloomberght.