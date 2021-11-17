Bitcoin’de dalgalanma sürüyor: ABD, Çin ve Hindistan’da yeni gelişmeler

Geçtiğimiz çarşamba günü 69 bin dolara yakın seviyeyle tarihi rekorunu kıran Bitcoin Cuma günü 63 bin dolara gerileyerek kazançlarının çoğunu sildi. Hafta başından bu yana düşüş trendini sürdüren Bitcoin, bugün içinde 60 bin doların da altına geriledi. Sonrasında tekrar 61 bin doların üstüne çıkan Bitcoin’de dalgalanma sürüyor.

Gerilemede yüksek fiyattan gerçekleşen kâr satışlarının yanı sıra, Çin’de yaşanan bazı gelişmeler ve ABD’de Biden tarafından imzalanan altyapı anlaşmasında kripto komisyoncuların vergiye tabi tutulması ve düzenleyici kurumlardan gelen sinyaller düşüşte etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kripto paralarda vergi raporlama zorunluluğunu da içeren altyapı yatırım paketini imzalaması da düşüşe sebep olarak gösterildi. Bu yasa ile ABD'de aracı kurum, komisyoncu tanımını genişletilerek tüm komisyoncuların vergi yasası çerçevesinde işlemlerini raporlaması öngörüldü.

‘DÜZENLEYİCİLERDEN ORTAK AÇIKLAMA GELECEK’

Ayrıca ABD’li düzenleyici kurumlardan gelen düzenleme sinyali de düşüşü tetikledi. Düzenleme sinyali, Para Birimi Denetim Ofisi (OCC), ABD Merkez Bankası (Fed) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun yaptığı ortak açıklama ile geldi. Açıklamada düzenleme ile elde edilecek sonuçların piyasa dostu olmaktan uzak olacağı görüldü.

Fed Philadelphia tarafından düzenlenen bir finansal teknoloji konferansında konuşan OCC Başkan Vekili Michael Hsu, kripto faaliyetlerine çok dikkatli bir şekilde yaklaştıklarını söyledi. Hsu, “Dikkatli ve temkinli bir şekilde ilerleyeceğiz ve bankaları da aynı şekilde ele alacağız” dedi.

Hsu ayrıca, Trump yönetimi döneminde OCC tarafından yayınlanan yönergelerin, bankaları kriptoya girmeye teşvik ettiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Hsu, Fed, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Para Birimi Denetim Ofisi’nin (OCC) kripto paralar konusunda ortak bir açıklamaya hazırlandığını belirtti.

BİNANCE DA DÜZENLEME İSTEDİ

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ticareti için dünyanın en büyük borsası olan Binance da, küresel düzenleyicilerin kripto piyasası için kurallar koyma zamanının geldiğini söyledi.

“CZ” olarak bilinen Binance CEO’su Changpeng Zhao, sektör için daha fazla düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu ve bu düzenlemelerin hâlâ kriptoya girmekte tereddüt eden insanları çekmeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Zhao, “Bu yıl, dünyadaki düzenleyicilerin çoğu kriptolara dikkatle bakıyor ve birçoğu bizimle iletişim kuruyor. Kripto paralara küresel bir çerçeve çizme çağrısı yapmak için doğru zaman olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ÇİN’DE KRİPTO PARALARA YÖNELİK BASKI DEVAM EDİYOR

Çin’den gelen olumsuz haberler de piyasadaki düşüşte etkili oldu. Çin Komünist Partisi Disiplin Komisyonu, kripto para madenciliği, yolsuzluk ve diğer ihlallere izin verdiği için bir komünist parti üyesini ihraç etti.

Çin bir süredir Bitcoin süreçlerinin yüksek düzeydeki enerji tüketimine atıfta bulunarak Bitcoin madenciliğini engellemeye yönelik adımlar atıyor. Madenciliğin yanında borsaların kullanımını da yasaklayan Çin, halihazırda bazı enerji sorunları ile uğraştığı için madenciliğe oldukça soğuk bakıyor.

Ayrıca Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) dün yaptığı açıklamada, kripto madenciliğe karşı eyaletleri uyararak bazı kripto madenleri için “cezalandırıcı elektrik fiyatlarını” dikkate alacağını söyledi.

HİNDİSTAN’DA DÜZENLEME GELİYOR

Çin ve ABD’deki gelişmelerin yanında Hindistan’da da hükümetin bir kripto düzenleme tasarısı sunmayı planladığı öğrenildi.

Tasarı, ülkede kriptoyu tamamen yasaklamasa da ödeme aracı olarak kullanılmasını ve kripto reklamlarını yasaklıyor. Ancak yasa ile kripto varlıkların hükümet tarafından tanınması bekleniyor.

ZENGİNLER KRİPTO PARAYA YÖNELİYOR

Bu gelişmelerin yanında Deloitte, Raffles Family Office, Royal Bank of Canada ve Campden Wealth'ın çarşamba günü ortak olarak yayımladıkları ‘Küresel Aile Ofisi’ raporuna göre, ABD’li ve Kanadalı her üç ultra zengin aileden birinin kripto paralara yatırım yaptığı ortaya çıktı. Ankete katılan Asya-Pasifikli ailelerde bu oran yüzde 50 Avrupa’da ise yüzde 35 oldu.

Raporda bu ailelerin kripto para birimleri gibi daha riskli varlıklar sayesinde servetlerini daha hızlı büyüttüğü belirtildi. Ankete katılan aileler, 2020’de kripto paralardan ortalama yüzde 40 getiri kazanırken beş Kuzey Amerikalı aileden ikisi kriptonun umut verici bir yatırım olduğunu söyledi.