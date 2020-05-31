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Biyologlar Derneği, 31 Mayıs Tütünsüz Günü açıklamasında daha fazla ve etkin denetim talep etti

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Biyologlar Derneği, 31 Mayıs Tütünsüz Günü açıklamasında daha fazla ve etkin denetim talep etti
Biyologlar Derneği, 31 Mayıs Tütünsüz Günü açıklamasında daha fazla ve etkin denetim talep etti

Biyologlar Derneği, 31 Mayıs Tütünsüz Günü çerçevesinde yaptığı açıklamada, daha fazla ve etkin denetim,  pasif maruziyetin (içmeyenlerin dumana maruz kalmasının) önlenmesi için gereğinin yapılmasını talep etti.

Uzm. Biyolog Sedef Gürsoy Kutlu, Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu adına yayımladığı bildiride, “Ölmek ve öldürmek istemiyorsanız tütün kullanımını bırakmalısınız” dedi.   

Kutlu, tütün kullanımının, dünyada yılda 8 milyonun üzerinde insanın ölümüne neden olan zararlı bir alışkanlık olduğunu ve çok önemli sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyerek, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre önlenebilir en önemli ölüm sebeplerinin açlık ve tütün kullanımı olarak bilindiğine dikkat çekti.

Kalp-damar hastalıkları, kanser, altta yatan astım, KOAH gibi solunum ile ilgili hastalığı olan kişilerin Covid-19 için yüksek risk grubunda kabul edildiklerini, bu kişilerin riskinin tütün kullanımı ile katlanarak arttığını ifade eden Kutlu, ülkede de tütün kullanımının oldukça yaygın olduğu ve bunun da maalesef eğitim düzeyi ile ilgili olmadığının bilindiğini kaydetti.

Mevcut yasa olmasına rağmen, yasanın uygulanmasından sorumlu Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve ilgili birimlerin etkin olmayan denetimleri nedeni ile de kamu kuruluşlarında hatta sağlık birimlerinde dahi kapalı mekanlarda tütün kullanımının artarak devam ettiğini söylen Kutlu şöyle devam etti:

“Oysa covid 19 pandemisi sırasında en hassas olunması gereken konulardan biri de  tütün kullanımının azaltılmasıdır. Tüm ülkelerde toplumda  tütün kullanımının yaş , cinsiyet eğitim düzeyi ve mesleklere göre çok değişik çalışmalarla istatistiki verileri olmasına rağmen maalesef ülkemiz resmi makamlarınca ilk elden yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Türkiye ye baktığımızda ise 2020 verileri toplumun yüzde 25,95’inin tütün kullandığını gösteriyor. Erkeklerde bu oranın yüzde 39,5, kadınlarda ise yüzde 13,4 civarında olduğu bilinmektedir. Dünyada  tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 milyonun üzerine çıktığını, bu ölümlerin 7 milyondan fazlası sigara kullanımı sonucunda gerçekleşirken, yaklaşık 1,2 milyonunun sigara içmeyenlerin sigara dumanına maruz kalmasıyla ortaya çıktığını bildirdi.  Dünyada en sık görülen erkek kanser türü prostat kanseri iken Türkiye de akciğer kanseri olması bir tesadüf değildir.”

Sigara içmenin sadece kişinin kendisine değil, çevresindeki insanlara da zarar verdiğini vurgulayan Kutlu, “Araştırmalara göre eşi sigara içen ancak kendisi içmeyen kadınlarda akciğer kanseri gelişme riski, eşi ve kendisi sigara içmeyen kadınlara göre 1.2-2 kat daha yüksek. Kamusal alanlar dahil, çalışma ortamlarında denetim yetersizliği nedeniyle sigara kullanımının hızla artışı da ne yazık ki içmeyen insanların risk faktörünü  artırmaktadır” dedi.

29 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan Dünya Sağlık Örgütü halk sağlığı çalışmalarının derlemesinde Covid-19 enfeksiyonunun tütün kullananlarda, kullanmayanlara göre daha ağır seyrettiğini gösterdiğine dikkat çeken Kutlu, tütün kullanan kişilerde solunum yollarında lokal bağışıklık düşük olduğu için Covid-19 gibi etkenlerin seyrinin daha ağır olduğunu kaydetti.

Sedef Gürsoy Kutlu şöyle devam etti:

“Tütünün bırakıldığı ilk 20 dakika içinde yüksek seyreden kan basıncı ve nabzın düşmeye başlar. 12 saat sonra kandaki karbondioksit düzeyi normale döner. 2-12 hafta içinde ise kan dolaşımı ve akciğer fonksiyonları normale döner. 1-9 ay sonra öksürük ve nefes darlığı azalır.

Covid 19 ile mücadele kapsamında bu zararlı bağımlılığın  hızla ve süratle bırakılması için sağlık bakanlığı eliyle sigara bırakma polikliniklerinin sayısını artırılıp gerekli desteklerin sağlanması gerekmektedir. Özellikle sağlık birimleri, hastahaneler ve  kamu kuruluşlarında yetkilendirilen amirlerin elleri güçlendirilmelidir. Yasaya uymayanlara ve uygulamayanlara karşı görmedim duymadım yönetim tarzından vazgeçilmelidir. Belirli bir metrekarenin altındaki yerlerde açık alan dahi olsa sigara kullanımı engellenmeli, okul, hastane gibi yerlerde ise açık alanlarda dahi kullanımına izin verilmemelidir.”

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