Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Biyolojik İnsektisitlerin Zararlı Böceklerle Mücadelede Etkin Kullanımı” semineri, Bakan Hüseyin Çavuş başta olmak üzere konunun tüm aktörlerini bir araya getirdi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Biyolojik İnsektisitlerin Zararlı Böceklerle Mücadelede Etkin Kullanımı” semineri, Bakan Hüseyin Çavuş başta olmak üzere konunun tüm aktörlerini bir araya getirdi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen ve son yıllarda KKTC’de ormanlara ve tarım ürünlerine zarar veren istilacı böceklerle mücadelede biyolojik böcek öldürücülerin kullanımının ele alındığı seminer, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu başta olmak üzere alanın tüm aktörlerini bir araya getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Biyolojik İnsektisitlerin Zararlı Böceklerle Mücadelede Etkin Kullanımı” seminerinde çam keseböcekleri ve diğer istilacı zararlıların ekosisteme verdiği zararlarla mücadelede, bakteri ve mantar gibi biyolojik böcek öldürücülerin (insektisitler) kullanılması masaya yatırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın iş birliğinde düzenlenen semineri, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Ataç Uzel verdi.

Seminere, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra; Tarım ve Doğal Kaynaklar Müdürü Dr. Reşat Değirmenci, KKTC Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden katıldı. Semineri, bazı sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve öğrenciler de takip etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak da yayınlanan seminerin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yaptı.

Hüseyin Çavuş: “Zararlılarla mücadelede biyolojik insektisitlerin kullanımının yaygınlaştırılması çevresel sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir.”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, orman ve tarım alanlarını tehdit eden zararlılarla mücadelede son on yıl içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hüseyin Çavuş “Özellikle günümüzde önemli bir konu olan çam keseböceği ile mücadelede biyolojik mücadele yöntemleri büyük bir rol oynuyor. Faydalı böcek üretimi ve korunması, çam keseböceği gibi zararlı türlerle mücadelede etkili bir biyolojik kontrol sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuş, “Zararlı türlerle mücadele edilirken diğer böcek türlerinin azalması, tarım sektörü üzerinde önemli zorluklar yaratmaktadır. Kimyasal tesislerin bitkilere ve çevreye zarar verdiği bilindiğinden, tarım sektörü araştırmacıları kimyasal kullanımını azaltmak ve alternatif yöntemlere odaklanmak için çaba sarf etmektedir” dedi. Özellikle çam keseböceği ile mücadelede kullanılan biyolojik insektisitlerin, doğa dostu bir çözüm olarak öne çıktığını vurgulayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Dünya ilaç piyasasının sadece küçük bir yüzdesini oluşturan biyolojik insektisitlerin, zararlılarla mücadelede kullanımının yaygınlaştırılması çevresel sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir” dedi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Bütün olanaklarımız ve birikimimizle tüm kurumlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Zararlılarla mücadelede bilimsel yaklaşımın önemine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, seminerle; çam keseböcekleri ve diğer istilacı zararlıların ekosisteme verdiği zararlarla mücadelede farklı bir bakış açısı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Bilimin bu mücadeledeki kritik rolüne vurgu yapan Doç. Dr. Tüzünkan, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bütün olanaklarımız ve birikimimizle tüm kurumlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi. Bilimsel araştırmaların ve devlet politikalarının ekosistemleri korumak adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Tüzünkan, “Sayın bakanlarımız ve konuyla ilgili tüm mesle örgütlerinin seminere gösterdiği ilgi, konunun paydaşı olan bütün aktörlerin bilimin yönlendirmesine açık olduğunu göstermesi açısından da son derece önemli” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Ataç Uzel: “Biyolojik insektisitler, tarım ürünlerinde az veya hiç zararlı kalıntı bırakmadığı için gıda güvenliği açısından da tercih edilmeli.”

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Ataç Uzel, “Biyolojik İnsektisitlerin Zararlı Böceklerle Mücadelede Etkin Kullanımı” seminerinde, kullanılan yöntemlerin etkilerine değindi. Zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal yöntemlerin neden olduğu zararın altını çizen Prof. Dr. Uzel, “Artan nüfusla birlikte artış gösteren tarımsal alanların sürdürülebilir şekilde korunması gerek. Kimyasal uygulamalar, çevresel zararları ve yanlış hedeflemeler ile biyoçeşitliliğin azalması, direnç gelişimi ve toksik maddelerin birikimi sonuçlar yaratarak sürdürülebilir bir çevre oluşturmanın önünde büyük bir engel oluşturuyor” dedi. Prof. Dr. Uzel, doğal biyolojik insektisitlerin ise kimyasal pestisitlere göre çok daha çevre dostu olduklarını ve hedef olmayan organizmalar için çok düşük risk taşıdığını kaydetti.

Biyolojik insektisitlerin, tarım ürünlerinde az veya hiç zararlı kalıntı bırakmadığı için gıda güvenliği açısından da tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Uzel, bakteri ve mantar gibi biyolojik böcek öldürücülerin (insektisitler) yararlı böceklere zarar vermeden, belirli zararlıları hedef alarak ekosistemlerin doğal dengesini de desteklediğini söyledi.

İklim değişikliğinin zararlı böceklerin artışına neden olduğuna da değinen Prof. Dr. Ataç Uzel, “Her yıl artan generasyon sayısı, kışlamada daha fazla hayatta kalma, doğal coğrafi yayılım alanlarının genişlemesi, böceklerin, düşmanlarının ve konakçı bitkilerin senkronizasyonunun bozulması gibi sonuçlara, zararlı böcek türlerinin yayılmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.