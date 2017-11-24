BKP: “Kadına yönelik şiddetin her biçimini reddediyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü için mesaj yayımlayarak, “Kadına yönelik şiddetin her biçimini reddediyoruz” dedi.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, mesajında, Kuzey Kıbrıs’ta her 3 kadından 1’inin şiddete maruz kaldığını söyleyerek, “Hükümet, şiddetin önüne geçebilecek yapısal, hukuksal tedbirleri almak ve vatandaşlarının temel insan haklarını korumakla yükümlüdür” dedi.

Yiğiter, kadına yönelik şiddet, baskı ve tacizde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını, kadına destek mekanizmalarının artırılmasını, polisin, yargının ve Meclisin kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirilmesini, şiddet mağduru kadınlar için Kadın Dayanışma Evleri’nin açılmasını, kadının yaşamın her alanına eşit katılımının sağlanmasını talep etti.

Hediye Yiğiter, yasal düzenlemelerin yanı sıra eğitim sisteminin değişmesinin bu konudaki mücadelenin önemli boyutu olacağını kaydetti.

Yiğiter, ataerkil yapının sadece kadınlar değil çocuklar ve LGBT bireyler üzerinde de baskı kurduğunu söyleyerek, bunun toplumsal, hatta siyasal bir sorun olduğunu dile getirdi.

“Kıbrıs Türk toplumunun artan siyasi ve ekonomik sorunlar karşısında hasta bir topluma dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz” ifadelerini kullanan Yiğiter, sorunları çözme eğiliminin artması gerektiğine dikkat çekti.