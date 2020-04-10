Bloomberg: Türkiye, İsrail’e tıbbi malzeme gönderecek

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye, İsrail’e maske, koruyucu kıyafet ve sterli eldiven gibi tıbbi malzemeleri gönderme kararı aldı.

Bloomberg’den Selcan Hacaoğlu’nun haberine göre, Türk hükümeti İsrail’e tıbbi malzemelerin ‘insani yardım amaçlı’ı satışını onayladı. Türk yetkili, benzer bir kararın da İsrail hükümeti tarafından verilmesinin beklendiğini söyledi.

Ayrıca yetkili kısa bir süre içinde Filistine de tıbbi malzeme yardımı yapılmasının planlandığını belirtti.

İsrail’den havalanan üç uçağın İncirlik üssüne gelip kargoları alması bekleniyordu.

Konuyla alakalı iki taraftan da henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail’de 9 bin civarı Covid-19 vakası bulunuyor. 50 den fazla kişi ise salgında hayatını kaybettti.

Türkiye’de ise dün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 908’e, vaka sayısı ise 4 bin 56’ya yükseldi.