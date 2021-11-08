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BM: 45 milyon kişi kıtlığın eşiğinde

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Birleşmiş Milletler gıda ajansı, 43 ülkede kıtlığın eşiğinde olan insan sayısının, dünya çapında 45 milyona yükseldiğini söyledi.
BM: 45 milyon kişi kıtlığın eşiğinde

Birleşmiş Milletler gıda ajansı, 43 ülkede kıtlığın eşiğinde olan insan sayısının, dünya çapında 45 milyona yükseldiğini söyledi.

Dünya Gıda Programı (WFP) bugün yaptığı açıklamada, kıtlığın eşiğinde olan kişi sayısı yılın başlarında 42 milyon iken Afganistan’daki insani durumun kötüleşmesi nedeniyle sayının günden güne arttığını belirtti. WFP İcra Direktörü David Beasley’nin aktardığına göre, çatışma, iklim değişikliği ve corona virüsü kıtlığı tetikleyen en büyük etmenler arasında yer alıyor.

‘DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR’

WFP, Afganistan’a desteğini artırırken, tüm çalışmalarına rağmen ülkede durumun kötüye gittiğini ifade ediyor. Beasley, akaryakıt fiyatları arttı, gıda fiyatları yükseliyor, gübre daha pahalı ve tüm bunlar şu anda Afganistan’da ortaya çıkan yeni krizlerin yanı sıra Yemen ve Suriye gibi uzun süredir devam eden acil durumları besliyor. Bu da durumu kötüleştiriyor” dedi.

WFP, küresel olarak kıtlığı önlemenin maliyetinin, yılın başında 6,6 milyar dolardan 7 milyar dolara yükseldiğini de söyledi. Açlık ile karşı karşıya kalan aileler, son dönemde çocuklarını erken yaşta evlendirmeye hatta bazılarını satmaya zorlanıyor. Beasley, “Bu arada Afganistan’dan gelen basında çıkan haberler, ailelerin çaresizce hayatta kalmak için çocuklarını satmak zorunda kaldıklarına işaret ediyor” dedi.

WFP verileri gıda fiyatlarındaki artışın aynı zamanda Lübnan, Nijerya, Sudan, Venezuela ve Zimbabve gibi ülkelerde gıda güvensizliğini tetiklediğini ortaya koydu.

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