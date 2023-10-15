BM Gazze'de 1 milyon kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı

İsrail'in güvenli geçiş için verdiği süre doldu, BM 1 milyon kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı

Son bir hafta içinde Gazze’de bir milyon kişinin bölgedeki evlerini terk ettiği açıklandı.

Açıklama Gazze’de yer alan Birleşmiş Milletler birimlerinden geldi.

Son 24 saat içinde bölgenin kuzeyinden güneyine doğru büyük bir hareket devam ediyor.

İsrail’in Cumartesi günü iki yolu kapsayan güvenli geçiş güvencesi için verdiği süre doldu.

Bu iki yoldan birinde Cuma günü bir bombardıman sonucu aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü.

İsrail ordu sözcülüğü, "bir sonraki aşama" için hazırlanıldığını açıkladı.

Yüz binlerce sivili tahliyeye zorlayan harekat tehdidinin savaş suçu teşkil ettiğine yönelik bir değerlendirme de öne çıkıyor.

Açıklama 30 yıl önce Filistinliler ve İsraililer arasında barışa çok yaklaşılan Oslo Anlaşmaları’nda görev almış Norveçli diplomat tarafından yapıldı.

BBC’ye konuşan Jan Egeland, zorla tahliyenin Cenevre Savaş Suçları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu savundu.

Egeland, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği tarafından İsrail’in terörle mücadelesine verilen desteğin doğru olduğunu söyledi ve ekledi “Umarım bu destek bir milyon çocuğun öldürülmesini kapsamıyordur”

İsrail ordu sözcülüğü ise bu suçlamayı reddediyor ve uluslararası yasalara uygun hareket edildiğini savunuyor.

Ordu sözcülerinden Yarbay Richard Hecht, kimseyi “zorla kamyonlara bindirmediklerini” söyledi

BBC’ye konuşan Hecht, “Biz insanlara güneye çekilmelerini söylüyoruz. Onlara değer verselerdi, bunu onlara Hamas söylerdi” dedi.