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BM Genel Sekreter Yardımcısı: İnsanlık Gazze'de sınıfta kalıyor

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Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Gazze'deki insani durumun "hızla devam edemez hale geldiğini" söyledi.
BM Genel Sekreter Yardımcısı: İnsanlık Gazze'de sınıfta kalıyor

Griffiths, "Gazze'de elektrik, su, yakıt yok ve gıda da tehlikeli bir şekilde kıtlaşıyor" derken "İsrail'in tahliye uyarısından sonra "tıkalı, hasar görmüş yollarda güneye gitmeye çalışırlarken ailelerin bombalandıklarını" belirtti.

Griffiths ayrıca "Korkarım daha kötüsünü göreceğiz. İnsanlık sınıfta kalıyor" dedi.

BM'nin Gazze'ye insani yandıma izin verilmesi çağrılarından sonnra, Uluslararası Kızılhaç yetkilileri Mısır'ın Sina bölgesine insani yardım taşıyan beş uçağın ulaştığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü de, travma ilaçları sağlık gereçleri taşıyan bir diğer uçağın da indiğini bildirdi.

Sina'daki El Ariş Havalaanı Gazze sınırına 45 kilometre uzaklıkta, ancak Refah sınır kapısı kapalı.

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