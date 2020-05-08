  • BIST 98.632
  • Altın 392,586
  • Dolar 7,0930
  • Euro 7,6906
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

BM Genel Sekreteri: Salgın bir nefret tsunamisi yarattı

» »
BM Genel Sekreteri: Salgın bir nefret tsunamisi yarattı
BM Genel Sekreteri: Salgın bir nefret tsunamisi yarattı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres koronavirüs salgınının bir nefret ve yabancı düşmanlığı, günah keçisi bulma ve korku tüccarlığı tsunamisi yarattığını söyledi ve küresel ölçekte nefret söylemine son vermek için topyekûn bir çaba ortaya konması çağrısında bulundu.

Genel Sekreter internet ortamında yabancı düşmanlığının yükselişe geçtiğini, sokaklarda Yahudi düşmanı komplo teorilerinin yayıldığını ve Müslümanlara karşı Covid-19 bağlantılı saldırılar meydana geldiğini belirtti.

Guterres, göçmenlerin ve mültecilerin bir virüs kaynağı olarak suçlandıklarını ve sonra tıbbi tedavi göremediklerini anlattı.

Guterres, yaşlıların en risk altındaki grup olmasıyla, aynı zamanda en gözden çıkarılabilir grup olduklarına da dair alçakça internet şakaları gördüğünü belirtti.

BM Genel Sekreteri "Gazeteciler sağlık çalışanları, yardım çalışanları ve insan hakları savunucuları, sırf işlerini yaptıkları için hedef alınıyor" dedi.

Guterres ayrıca, siyasi liderlere tüm insanlarla dayanışma göstermeleri ve eğitim kurumlarına aşırılık yanlılarının umutsuz insanlardan yararlandığı bir ortamda, dijital okur yazarlık üzerine odaklanmaları çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs Salgını Sebebiyle ABD'de 33 Milyondan Fazla Kişi İşsiz Kaldı08 Mayıs 2020 Cuma 09:19
  • Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Ve Vaka Sayıları Arttı08 Mayıs 2020 Cuma 09:12
  • Trump Ve Pence Her Gün Kovid-19 Testi Yaptıracak08 Mayıs 2020 Cuma 08:55
  • Dünya genelinde salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini aştı08 Mayıs 2020 Cuma 08:42
  • BM: Kovid-19 ayrım yapmamasına rağmen nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı tsunami gibi büyüyor08 Mayıs 2020 Cuma 08:39
  • İtalyan araştırmacılar: Fare antikorlarından geliştirdiğimiz aşı koronavirüsü etkisiz hale getirdi07 Mayıs 2020 Perşembe 21:07
  • Koronavirüs mutasyon geçirip daha öldürücü hale mi geldi?07 Mayıs 2020 Perşembe 16:42
  • 'Batı Afrika'da 43 milyon insan gıda güvensizliği riski altında'07 Mayıs 2020 Perşembe 13:40
  • Banksy İngiltere'de Bir Hastaneye Resim Hediye Etti07 Mayıs 2020 Perşembe 10:52
  • Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 4 Bin 348’e Yükseldi07 Mayıs 2020 Perşembe 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti