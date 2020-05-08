BM Genel Sekreteri: Salgın bir nefret tsunamisi yarattı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres koronavirüs salgınının bir nefret ve yabancı düşmanlığı, günah keçisi bulma ve korku tüccarlığı tsunamisi yarattığını söyledi ve küresel ölçekte nefret söylemine son vermek için topyekûn bir çaba ortaya konması çağrısında bulundu.

Genel Sekreter internet ortamında yabancı düşmanlığının yükselişe geçtiğini, sokaklarda Yahudi düşmanı komplo teorilerinin yayıldığını ve Müslümanlara karşı Covid-19 bağlantılı saldırılar meydana geldiğini belirtti.

Guterres, göçmenlerin ve mültecilerin bir virüs kaynağı olarak suçlandıklarını ve sonra tıbbi tedavi göremediklerini anlattı.

Guterres, yaşlıların en risk altındaki grup olmasıyla, aynı zamanda en gözden çıkarılabilir grup olduklarına da dair alçakça internet şakaları gördüğünü belirtti.

BM Genel Sekreteri "Gazeteciler sağlık çalışanları, yardım çalışanları ve insan hakları savunucuları, sırf işlerini yaptıkları için hedef alınıyor" dedi.

Guterres ayrıca, siyasi liderlere tüm insanlarla dayanışma göstermeleri ve eğitim kurumlarına aşırılık yanlılarının umutsuz insanlardan yararlandığı bir ortamda, dijital okur yazarlık üzerine odaklanmaları çağrısında bulundu.