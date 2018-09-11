BM: İdlib’de 30 binden fazla kişi yerinden oldu

Bir haftadır bombalanan Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama’da 30 binden fazla insanın yerinden olduğu açıklandı. BM, İdlib’deki sorunun 21’inci yüzyılın en büyük kayıpları yaşanmadan çözülmesi yönünde çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), muhaliflerin elinde olan Suriye'nin kuzeybatısına geçen haftadan bu yana Beşar Esad rejimi ve Rusya tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle 30 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) sözcüsü David Swanson Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "9 Eylül (Pazar) günü itibariyle 30 bin 542 kişi Suriye'nin kuzeybatısındaki yerlerinden oldu ve İdlib’in farklı yerlerine doğru harekete geçti” dedi. Yerlerinden olan 30 binden fazla Suriyelinin yüzde 47'sinin kamplara yerleştiğinin altını çizen Swanson, yüzde 29’unun ailelerinin yanında kaldıklarını, yüzde 14'ünün resmi olmayan kamplarda ve yüzde 10’unun da kiralık evlerde yaşamaya başladıklarını belirtti.

Swanson, "Bölgedeki 30 binden fazla insanın yerlerinden olmasıyla sonuçlanan yakın zamandaki bu şiddetin artmasından son derece kaygılıyız. Bu çok yakından takip ettiğimiz bir durum” dedi. Swanson, geçen Cuma gününden bu yana özellikle Hama ilinin kuzeyi ile İdlib ilinin güneyindeki kırsal alanlarda havan topu ve roketlerle saldırıların artığını ifade etti.

Lowcock: İdlib'deki sorun 21’inci yüzyılın en büyük kayıpları yaşanmadan çözülmeli

Yaklaşık üç milyon kişinin yaşadığı İdlib'e askeri bir operasyon hazırlığında olan Esad rejimi ve en büyük destekçisi Rusya, geçen hafta başından bu yana İdlib ile Hama illerini havadan ve karadan bombalamaya başladı.

Konuyla ilgili Pazartesi günü Cenevre’de açıklama yapan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Bu sorunu İdlib'de önümüzdeki birkaç ayı en kötü insani felaket haline dönüşmeden ve 21'inci yüzyılın en büyük insani kayıpları yaşanmadan çözülmesi için yolların olması gerektiği, bizim en önemli mesajımızdır” dedi.

İdlib'deki 3 milyon nüfus nedeniyle bölgedeki durum konusunda "büyük bir endişe” içinde olduklarını belirten Lowcock, bir göç dalgası olması halinde acil bir şekilde tepki verebilmek için “detaylı planlarının” olduğunu ifade etti. Lowcock, "Sivillerin büyük topluluklar halinde farklı yönlere doğru hareket edebileceği ihtimali konusunda hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

Türkiye sınırında yer alan İdlib vilayeti Suriye'de silahlı muhaliflerin kontrolündeki son bölge. İdlib'de kontrolü şu anda BM, ABD ve Türkiye'nin "terör listesinde" olan El Kaide'nin eski Suriye kolu olan Nusra cephesiyle bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü sağlıyor. En az 3 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi geri almak için Suriye ordusunun düzenlemeyi planladığı askeri operasyonunun büyük bir göç dalgasına yol açmasından endişe ediliyor.