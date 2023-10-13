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BM: İsrail önümüzdeki 24 saat içinde 1,1 milyon kişinin Gazze’nin kuzeyinden ayrılmasını istiyor

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Bir BM sözcüsü, İsrail ordusunun BM'ye Gazze Vadisi'nin kuzeyinde yaşayan herkesin önümüzdeki 24 saat içinde Gazze’nin güneyine geçmesi gerektiğini söylediğini açıkladı.
BM: İsrail önümüzdeki 24 saat içinde 1,1 milyon kişinin Gazze’nin kuzeyinden ayrılmasını istiyor

Bir BM sözcüsü, İsrail ordusunun BM'ye Gazze Vadisi'nin kuzeyinde yaşayan herkesin önümüzdeki 24 saat içinde Gazze’nin güneyine geçmesi gerektiğini söylediğini açıkladı.

BM bunun yaklaşık 1,1 milyon kişiye, yani tüm Gazze Şeridi nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül ettiğini söylüyor. Etkilenen bölge yoğun nüfuslu Gazze Şehri'ni içeriyor.

Uyarı, Gazze ve Kudüs saatiyle gece yarısından hemen önce verildi.

BM yaptığı yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşünüyor" dedi.

BM, tahliye kararının iptali için çağrıda bulundu.

BM açıklamasında "zaten trajedi olan bir durumu felakete dönüştürebilecek bir durumdan kaçınmak için, onaylandığı takdirde bu tür bir emrin iptal edilmesi yönünde güçlü bir çağrıda bulunduğunu" belirtti.

Tahliye emri tüm BM personelini ve okullar, sağlık merkezleri ve kliniklerin de dahil olduğu BM tesislerinde barınan sivilleri de kapsıyor.

İsrail, Gazze sınırına asker, ağır top ve tank yığarak kara saldırısına hazırlanıyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin Cuma öğleden sonra kapalı, acil bir toplantı yapması bekleniyor. ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri.

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