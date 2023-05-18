BM: Ukrayna için herkese görev düşüyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Güney Afrika’nın Ukrayna’daki barış çabalarına ilişkin soruyu yanıtladı.

Dujarric, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın girişimle ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i arayarak bilgilendirdiğini aktardı.

“İyi niyetli ülkelerin yapması gerektiğini yaptığını görüyoruz. Bunda şaşırılacak bir şey yok. Herkese bu konuda görev düşüyor.” diyen Dujarric, Genel Sekreter’in de üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Dujarric, herkesin Ukrayna’daki çatışmanın BM Şartı, ilgili kararlar ve uluslararası hukuk çerçevesinde sonlanmasını istediğine işaret etti.

AFRİKA ÜLKELERİNDEN BARIŞ MİSYONU

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 6 Afrika ülkesi liderinin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak barış misyonu oluşturacağını bildirmişti.

Ramaphosa, yaptığı telefon görüşmelerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e Afrika liderlerinin barış misyonunu sunduğunu, iki liderin de barış misyonu teklifini kabul ettiğini belirtmişti.