BM uyardı: 1 milyon çocuk risk altında

Birleşmiş Milletler, Sahel'de yaklaşık 1 milyon çocuğun şiddetli yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, Mali, Nijer ve Burkina Faso’da 970 bin civarında çocuğun, artan gıda fiyatları, çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkileri yüzünden bu yıl akut şiddetli yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya kaldığı duyuruldu.

ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamada, hükümetlerden, çocuk beslenmesinin ulusal öncelik haline getirilmesi ve yetersiz beslenmeyle mücadele için ulusal yatırımları artırmaları istendi.

Nijer’de yaklaşık 430 bin çocuğun risk altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Mali’de de risk altındaki çocuk sayısının 367 bin olduğu kaydedildi.

ORAN YÜZDE 31 ARTTI

Sahel ülkeleri Burkina Faso, Çad, Gambiya, Moritanya, Mali, Nijer, Nijerya ve Senegal ile Kamerun’un kuzeyinde, yetersiz beslenme nedeniyle geçen yıl hastaneye giden çocukların sayısının 2021’e oranla yüzde 31 artarak 1,9 milyona ulaştığına da vurgu yapıldı.

10 MİLYON ÇOCUK…

UNICEF, mart ayında da Sahel’de 10 milyon çocuğun insani yardıma muhtaç olduğunu açıklamıştı.