BM’den Etiyopya açıklaması: 16 personel gözaltına alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 16 BM personelinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM), Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da en az 9 BM personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gözaltına alındığını bildirmesinin ardından açıklama yapan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gözaltına alınan personel sayısının 16 olduğunu açıkladı.

Dujarric, “Elbette onların derhal serbest bırakılmasını sağlamak için Etiyopya hükümetiyle aktif olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak, “Bunlar Birleşmiş Milletler personeli, onlar Etiyopyalı ve kimlik kartlarında hangi etnik kökene sahip olursa olsun serbest bırakılmalarını görmek istiyoruz” dedi.

“GÖZALTINA ALINANLAR, YASAYI İHLAL EDEN ETİYOPYALILAR”

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Daniel Bekele ise, başkentte Tigray olan yaşlılar ve çocuklu anneler de dahil olmak üzere birçok tutuklama raporu aldığını aktardı.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, yalnızca merkezi hükümete karşı savaşan asi Tigray güçlerinin destekçilerinin hedef alındığını belirterek, etnik güdümlü tutuklamalar yapılmadığını savundu.

Addis Ababa Polis Sözcüsü Fasika Fanta ve Hükümet Sözcüsü Legesse Tulu, BM personelinin tutuklanması hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını aktardı. Legesse, “Gözaltına alınanlar, yasayı ihlal eden Etiyopyalılar” dedi.

OHAL KEYFİ TUTUKLAMAYA İZİN VERİYOR

Etiyopya'da Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin, ülkenin Amhara bölgesinde yer alan stratejik Dessie ve Kombolcha kentlerini ele geçirdiklerini ve bulundukları bölgenin 380 kilometre güneyinde yer alan başkent Addis Ababa’ya ilerlemeyi planladıklarını duyurmasının ardından Etiyopya genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL, hükümetin bir terörist grupla işbirliği yaptığından şüphelenilen herkesi mahkeme kararı olmaksızın tutuklamasına izin veriyor. Etiyopya parlamentosu bu yılın başlarında TPLF’yi terörist grup olarak atamıştı.