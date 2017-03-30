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BM'den Rusya'ya "Göstericileri Serbest Bırak" çağrısı

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BM'den Rusya'ya "Göstericileri Serbest Bırak" çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanlarından oluşan bir grup, Rusya'da hükümet karşıtı gösterilerde tutuklanan ve hapis cezası verilen çok sayıda kişinin ivedilikle serbest bırakılması çağrısı yaptı.

BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Michel Forst ve BM Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Maina Kiai'nin de aralarında bulunduğu uzmanlarca yapılan ortak açıklamada, barışçıl toplanma özgürlüğünün ayrıcalık değil, hak olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'da pazar günü düzenlenen ve aralarında gençlerin de bulunduğu birçok muhalif göstericinin gözaltına alındığı anımsatılarak, "Rus hükümetine uluslararası insan hakları hukuku kapsamında barışçıl toplanma, fikir ve ifade ile örgütlenme özgürlüklerini koruma ve kolaylaştırmak için yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

BM uzmanları, göstericilerin serbest bırakılmalarının yanı sıra kendilerine atfedilen hapis ve para cezalarıyla ilgili tüm kararların da bozulmasını istedikleri açıklamada, "Rus makamlarına pazar günü ülke genelinde barışçıl gösterilerde tutuklananların tamamını acilen serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu ve aktivist Aleksey Navalnıy ile diğer muhalif gruplar, Başbakan Dmitriy Medvedev hakkında yolsuzluk iddialarının yer aldığı bir raporun yayınlaması üzerine, pazar günü başkent Moskova dâhil birçok Rus şehrinde gösteri düzenlenmişti. Gösteriler sırasında polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına almıştı.

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