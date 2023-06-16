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BM'den Yunanistan'daki göçmen faciası sonrası AB'ye çağrı: Etkili bir göç politikası belirlenmeli

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BM'den Yunanistan'daki göçmen faciası sonrası AB'ye çağrı: Etkili bir göç politikası belirlenmeli
BM'den Yunanistan'daki göçmen faciası sonrası AB'ye çağrı: Etkili bir göç politikası belirlenmeli

BM Genel Sekreteri, “Açık konuşalım. Bu bir Yunan sorunu değil. Bu bir Avrupa sorunu. Bence Avrupa'nın bu tür durumların bir daha yaşanmaması için dayanışma içinde etkili bir göç politikası belirlemesinin zamanı geldi." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, en az 79 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) etkili bir göç politikası belirlemesi çağrısında bulundu.

Guterres, yaşanan facianın sadece Yunanistan değil, AB’nin de sorunu olduğu uyarısında bulundu.

New York’ta basına açıklama yapan Guterres, facia karşısında “şok olduğunu” belirterek, göç konusunda Avrupa düzeyinde daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

 

BM Genel Sekreteri, “Açık konuşalım. Bu bir Yunan sorunu değil. Bu bir Avrupa sorunu. Bence Avrupa'nın bu tür durumların bir daha yaşanmaması için dayanışma içinde etkili bir göç politikası belirlemesinin zamanı geldi." dedi.

Almanya'dan AB liderlerine çağrı

Almanya Babakanı Olaf Scholz ise faciayı "yıkıcı" olarak tanımlayarak, AB liderlerinin bunun bir daha olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

Berlin'de basına konuşan Scholtz, “Bu tür faciaları önlemek amacıyla ve insanların bu tehlikeli kaçış yollarını seçmemelerini sağlamak için AB olarak ortak bir sistem geliştirmemiz gerekir.” dedi.

Bu arada Yunanistan’ın bir çok kentinde düzenlenen gösterilerde, göçmenlerin ölümü protesto edildi. Göstericiler Yunanistan ve Avrupa’yı Akdeniz'i bir "ölüler denizine" çevirmekle suçladı.

Atina'daki gösteride polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericilerden ayrılan yüzleri maskeli bir grup polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda bir kişi göz altına alındı.

Yunanistan, 9 Mısır vatandaşını gözaltına aldı

bu arada Yunanistan, göçmen faciası ile ilgili 9 Mısır vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda, 79 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyor. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

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