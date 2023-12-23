BM'nin Gazze'ye insani yardım kararı ardından İsrail'in hava ve kara saldırıları devam ediyor

New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım çağrısında bulunan bir karar tasarısını dün kabul etmesinin ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara saldırıları devam ediyor.

New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım çağrısında bulunan bir karar tasarısını dün kabul etmesinin ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara saldırıları devam ediyor.

Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampına düzenlenen saldırıda en az 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Bureyc mülteci kampında da insanlara, kara harekâtını sürdüren İsrail ordusu tarafından güneye gitmeleri emredildi.

Filistin resmi haber ajansı Wafa, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında en az 18 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Bir hava saldırısının da Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bir su arıtma tesisini tahrip ettiği belirtildi.

Nuseyrat'a yakın Bureyc sakinlerine "kendi güvenlikleri için derhal bölgeyi terk etmeleri" ve güneye, Deyr el-Belah şehrine doğru hareket etmeleri emredildi.

New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin oylanan tasarısı, ABD'nin veto tehdidi nedeniyle savaşın derhal durdurulması çağrısında bulunmaktan uzak kaldı.

Gazze'ye insanai yardımların artırılmasına yönelik dünkü oylamada ABD ve Rusya çekimser oy kullandı.