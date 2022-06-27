BM'nin Kıbrıs Temsilcisi Colin Stewart liderlerle görüşecek

Görüşmeler sonrasında New York'ta yapılacak BMGK toplantısında görüşmelerle ilgili bilgilendirme yaparak BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasını görüşecek.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle bugün ayrı ayrı görüşecek.
UNFICYP Basın Sözcülüğü'nden edinilen bilgiye göre, Colin Stewart, bugün saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.
Kanadalı diplomat Stewart, Tatar ile yapacağı görüşmenin öncesin sabah saat 10.00’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.
Stewart, temmuz ayında New York’ta yapılacak toplantıda BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek. Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatılmasını görüşecek.
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