  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.8117
  • Euro 14.4495
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

BMW sürücülerinin psikopat olma olasılığı yüksek!

» »
Bir ankete göre, BMW sürücüleri 'psikopat olma olasılığı en yüksek otomobil sürücüleri' olarak tanımlandı.
BMW sürücülerinin psikopat olma olasılığı yüksek!

2 bin sürücüyle yapılan ve 'insanların ne kadar psikopatik özelliklere sahip olduğunu ölçen' 12 soruluk bir anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Anketten çıkan sonuçlara göre, BMW sürücüleri olası 36 puan üzerinden ortalama 12.1 ile en yüksek puanı aldı.

Buna karşılık, katılımcılar arasındaki ortalama puanın 6.6 olduğu görüldü. Bu arada, Audi sürücüleri 11.7 puanla en üst sırayı kıl payı kaçırdı.

Ölçülen özellikler arasında yüzeysel çekicilik, görkemli bir öz değer duygusu ve pişmanlık ya da suçluluk eksikliği vardı. 0-18 arası puan psikopati olmadığını, 19-26 arası puan ise bunun 'mümkün' olduğunu gösteriyordu. 27'nin üzerindeki puanlar psikopatinin 'olası' olduğunu ortaya çıkardı.

Öte yandan, Fiat sahipleri 7.0 ile psikopat olma olasılığı en yüksek üçüncü sürücü sınıfı olurken, Skoda sahipleri ortalama 3.2 puan aldı.

Scrap Car Comparison'ın genel müdürü Dan Gick ise LadBible'a verdiği demeçte “Gerçek suç yapımlarının popülaritesi, dünya çapında psikopatlara duyulan hayranlığı artırdı" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • COVID-19 testleri Omicron'u tespit edebiliyor29 Kasım 2021 Pazartesi 10:02
  • Omicron'u Güney Afrika'da ilk tespit eden doktor: Semptomlar olağan dışı ama hafif28 Kasım 2021 Pazar 22:30
  • Omicron bugüne dek hangi ülkelerde görüldü?28 Kasım 2021 Pazar 18:30
  • 9 soruda: Omicron varyantı hakkında bilinenler ve bilinmeyenler28 Kasım 2021 Pazar 18:10
  • Kan şekerinizi hızlı yükseltiyor! Bu hataları sakın yapmayın!28 Kasım 2021 Pazar 16:53
  • Koronavirüs neden ve nasıl mutasyona uğruyor? İşte yanıtı...28 Kasım 2021 Pazar 15:50
  • Faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte 8 popüler çayın 8 önemli şifası!28 Kasım 2021 Pazar 15:36
  • Koronavirüs Hastası Anne, Yapay Kalp Ve Akciğerle Doğum Yaptı28 Kasım 2021 Pazar 13:35
  • Coetzee: Omicron aşırı yorgunluğa sebep oluyor28 Kasım 2021 Pazar 13:22
  • İngiltere, Belçika Almanya'da yeni vakalar: Omicron varyantı Avrupa'da yayılıyor28 Kasım 2021 Pazar 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti