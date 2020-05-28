Boeing, 737 Max üretimine tekrar başladığını açıkladı

ABD’nin uçak üreticisi Boeing, ocak ayında durdurduğu 737 Max tipi yolcu uçaklarının üretimine tekrar başladığını duyurdu.

Firmanın internet sayfasında yer alan açıklamada, “Boeing son aylarda 737 Max üretimine sağlıklı bir dönüş için önemli ilerlemeler kaydetti. Firmamız bu süreçte, Federal Havacılık İdaresi ve diğer küresel düzenleyiciler ile çalışmaya devam etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Şirketin son iki trajik kazanın ağır yükünü hala taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Bu kazalardan etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 100 milyon dolarlık yardım fonu kurduk.” ifadesi kullanıldı.

Boeing, yaşanan iki uçak kazasında toplam 346 yolcunun ölmesi üzerine teslimatları durdurmuş ve Mart 2019’da 737 Max tipi uçakların uçuşunu yasaklamıştı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının da etkisi ile siparişlerde yaşanan iptallerden dolayı Boeing’in ülkenin farklı yerlerindeki hangarları ağzına kadar uçak dolmuştu.

Firmanın üretime dönüş kararının, Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun’un, 7 bine yakın çalışanın işine son verdiklerini belirten açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.