Bolat: “Şiddete karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nde görevi başındaki bir hemşireye saldırı yapıldığını belirterek bunu kınadı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, “Sağlık Bakanlığından sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların süratle hayata geçirilmesini ve şiddete karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

Bolat yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlık alanında son zamanlarda artış gösteren şiddet, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezinde 21-11-2019 tarihinde görevi başındaki bir Hemşire meslektaşımız hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır” diyerek, bakanlıktan şiddeti önleyici çalışmaların hayata geçirilmesini istedi.

“Bugüne kadar kamuda özelde sağlıkta şiddet, genelde ise toplumsal şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların ötelenmesi ile yarın başka bölgelerde başka bir doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve sağlık hizmeti alan vatandaş da mağdur olabilir” diyen Bolat, daha kaliteli ve verimli sağlık hizmeti verebilmek adına zaman ve mesai kavramı gözetmeksizin hizmet veren sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bolat, “Bir kez daha ve açık bir şekilde söylemek istiyoruz ki şiddet asla bir hak arama yolu değildir, olamaz. Sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddeti kınıyoruz ve şiddetin karşısındayız” dedi.

Bolat, saldırıya maruz kalan hemşire ve şiddet mağduru tüm sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve sağlıklı bir sağlık hizmeti vermek adına her türlü çabayı gösterdiklerinin bilinmesini istedi.