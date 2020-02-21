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Bölgesel toplantılar tamamlandı

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Bölgesel toplantılar tamamlandı
Bölgesel toplantılar tamamlandı

 

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların dördüncü ve sonuncusu yapıldı. Derneği 2020 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların dördüncüsü önceki akşam Lefkoşa bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirildi. Dernek Lokalinde yapılan bögesel toplantılara Dernek başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler katıldı.       

 

Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri

Lefkoşa bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin yer aldığı toplantıda her bölgede olduğu gibi antrenör sözleşmelerin yapılırken tüm teknik adamların gerekli özeni göstermesi, Futbol Federasyonu da bu konuda gerekli yaptırımı uygulayarak antrenörlere sahip çıkması, son günlerde gündemde olan ve bazı teknik adamların tavır koyduğu paravan antrenör ciddi sıkıntılara yarattığı, bu sorunun çözüm noktasında Futbol Federasyonu gerekli önlem alması, özel açılan futbol okullarda çalışan  C lisans antrenörlerin de sözleşmelerini Futbol Federasyonu tarafından kabul görmesi, lisanslı antrenörleri olmayan özel okul sahipleri ise kabul etmemesi, Antrenölerinde mevcut oldukları ve çalışabildikleri lisanslarına göre takım seçmelerine özen göstermeleri, Dernek yönetiminin belirleyeceği eğitim kadrosu tarafından altyapılarda çalışan antrenörlerin çalışma sistemleri dentelenmesi, açılan kurslara özen ve hassasiyet gösterilemesi, liglerin statülerinde yapılacak değişikliklerle birlikte rekabet ortamı ve kalitenin yükseltilmesi, futbolumuzun daha ileriye taşınması noktasında önemli kararların alınması toplatıda öne çıkan önemli konu başlıkları oldu.  

 

Toplantıların Sonuçları 

Dernek yönetim kurulu tarafından 4 ilçemizde başlatılan bölgesel toplantılar her Perşembe akşamı farklı bölgelerde yapılarak tamamlandı. Bölgesel toplantılarda ortaya konan sıkıntılar görüşler ve çözüm önerileri kayıt altına alınan tüm detayları toparlayacak olan Dernek yönetimi, ortaya çıkan tüm detayları sonuç bildirgesi olarak hazırlayacak.  

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