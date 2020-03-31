Borak: Karpaz'da ":Karantina Bölgesinde" toptancılar peşin para istiyor! Bu kabul edilemez!

İşte o açıklama;

Karantina Bölgesinde Alınan Kararlar ile Bölgeye Toptancıların Gelmesi ve Marketlerin, Halkın İhtiyaçlarını Karşılama Noktasında Zorluklar Çektiği Aşikârdir. Ancak, Bize Gelen Duyumlara Göre; Toptancıların, Marketlere Nakit Para Olmadan Mal Bırakmaması Kesinlikle Kabul Edilemez.

BU, Bölgede Gecesini Gündüzüne Katan Belediyeler, Karpaz Koordinasyon Komitesi ve Marketçilerin Emeğini Boşa Atmak Demektir.

Köyde, Market Sahibi Her Türlü Riski Alıp Veresiye Satış Yaparken, Ben Peşin Çalışırım Demek En Büyük Sömürgeciliktir.

Gün Sermayenin Değil, Halkın Yanında Olma Günüdür.