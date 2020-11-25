Boşanmış Erkek Psikolojisine Dikkat

Ülkemizde boşanmaların her yıl yüzde 5 oranında arttığını söyleyen Yrd. Doç. Dr.Rıdvan Üney, "Ekonomik sorunlar, tartışmalar boşanmanın en sık nedenleri olarak gözüküyor. Yapılan araştırmalarda boşanmaların sadece yüzde 9'unun erkeklerin istemiyle olduğunu, yüzde 30'unun her iki eş tarafından bu kararın alındığını gösteriyor. Bu şu anlama geliyor; erkekler boşanma kararı almakta kadınlara göre daha fazla zorlanıyor" dedi.

Bilinenin aksine boşanmalardan erkeklerin kadınlara göre daha fazla etkilendiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr.Rıdvan Üney, "Belki evlilik kurumu erkeğe daha fazla konfor sağlıyor ve bunu kaybetmek onlar için daha güç. Boşanma sonucu erkeklerin sadece üçte biri kendini daha özgür hissetmiş ancak çoğunluk kendini sıkıntılı hissediyor.

Erkekler boşandıklarında; mal paylaşımı nedeniyle, ekonomik olarak sıkıntıya girebiliyorlar. Bununla birlikte kadının ev içindeki rolü nedeniyle kendi hayatını devam etmekte erkekler için güçlükler oluyor. Eğer erkek ayrıldıktan sonra yalnız yaşıyorsa; ev düzenini kurması, yemek, temizlik, bulaşık ve ütü gibi konularda oldukça zorlanıyor.

Boşanan erkek çevresinden de uzaklaşmak durumunda kalıyor. Kendisi gibi yalnız arkadaş bulması daha güç olduğundan, boş zamanlarını nasıl geçireceği konusunda zorluk yaşıyor. Tatile bile giderken arkadaş bulamakta zorlanıyor. Alkol ve sigara kullanımı artabiliyor" diye konuştu.

Boşanmış erkeklerin eski eşiyle yaşayan çocuklarıyla görüşmesi de sınırlandığından duygusal olarak kendini yalnız hissettiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, yaşanan güçlüklerle baş edebilmesi için boşanmış erkeklere şu önerilerde bulundu:

"Boşanma sonrası yeni kararlar alırken aceleci olmayın, çünkü bu kararlar sizi yaşam boyu bağlayacak olabilir.

Eşten ayrılma kişide yas oluşturabilir. Bu nedenle ilk dönemlerin zor olacağı akılda tutulmalıdır.

Eski eşinize ait eşyaları evinizde bulundurmayın.

Ailenizle mutlaka görüşün, kendinizi soyutlamayın.

Arkadaş davetlerine katılın, yalnız kalmak size iyi gelmeyecektir.

Çocuklarınızla mutlaka görüşün ve onlarla iyi zaman geçirin. Bu durum hem size hem de çocuklarınıza duygusal açıdan iyi gelecektir.

Evinizde bir düzen kurmaya özen gösterin. Bu sizi iyi hissettirebilir.

Alkol, uyuşturucu ve sigaradan uzak durun. Yalnızlık bu alışkanlıklara bulaşmak için bir neden olabilir.

Sağlığınıza mutlaka özen gösterin

Egzersiz yapın, hem ruhsal hem de fiziksel açıdan kendinizi iyi hissedersiniz.

Depresif hissediyorsanız mutlaka bir psikiyatrist ya da bir psikologdan yardım isteyin.

Yeni insanlarla görüşmekten çekinmeyin. Ancak yeni bir evlilik için aceleci olmayın.

Eski eşinizin hayatına müdahale etmeyin.

Eski eşinizin sizle ilgili üzücü konuşmalarına ve müdahalelerine izin vermeyin."