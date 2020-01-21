Boyacı Vakfı'ndan Özel Eğitim Merkezi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Özer ve Neriman Boyacı Vakfı arasında Lefkoşa Metehan bölgesine özel eğitim merkezi yapılmasına yönelik protokol bugün imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Özer ve Neriman Boyacı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı imza koydu. Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, 0-18 yaş arası özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik olarak uluslararası standartlar doğrultusunda hayata geçirilecek.

ÇAVUŞOĞLU: “GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ”

Bakanlıkta yer alan imza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, vakfa, ülkeye hizmet adına bu projeyi hazırlamasından ötürü teşekkür etti. Eğitim alanına yapılan katkıların topluma geri döndüğünü belirten Çavuşoğlu, Boyacı ailesinin özel eğitim alanına katkı sağlayacak bu projeyi hazırlamasının önemine vurgu yaparak, bunun kendi dönemlerinde gerçekleşmesinden gurur ve mutluluk duyduklarını kaydetti.

“ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREYLERE YÖNELİK YATIRIM OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Çavuşoğlu, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yeterli yatırımın yapılamadığını her geçen gün artan ihtiyacı karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi. Çavuşoğlu, “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin kendilerine yeter duruma gelmesine yönelik yatırım yapma, olmazsa olmazımızdır” dedi. Özer ve Neriman Boyacı Vakfı’nın girişiminin diğer iş adamlarına da örnek teşkil etmesi temennisinde bulunan Çavuşoğlu, bu girişimin ülkenin daha iyi noktalara gelmesi adına iş adamlarının duyarlı ve motive olmasına katkısı olacağına inanç belirtti. BOYACI Özer ve Neriman Boyacı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı da, Lefkoşa’da özel eğitim alanında eksikliği hissedilen eğitim kurumuna yönelik araştırmalar yaptıklarını, uluslararası standartları araştırdıklarını ve çalışmalarını sonuçlandırarak projeyi geliştirdiklerini anlattı.

“MERKEZDEN MEZUN OLANLAR HAYATA HAZIR HALE GELECEK”

Boyacı, merkezin 0-18 yaş arası öğrenim zorluğu çeken çocukların tüm ihtiyaçlarını ele alacağını söyleyerek, merkezden mezun olanları hayata hazır hale getirecek bir planlama yaptıklarını kaydetti. Özer ve Neriman Boyacı Vakfı’nın ilk projesinin Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi olacağını söyleyen Boyacı, eğitim, kültür, vakıf bünyesinde çevre gibi alanlarda topluma katkı koyacak projeler de hazırlayacaklarını ifade etti. Boyacı, “Topluma katkısı hissedilecek projelere imza atmak istiyoruz” dedi.

PROJENİN DETAYLARI VE AMAÇLARI

Özer ve Neriman Boyacı Vakfı, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nde anne-çocuk eğitim odası, bireysel eğitim ve grup eğitimleri odası, müzik ve dans odaları, duyu bütünleme odası ve açık-kapalı oyun alanlarıyla öğrencilerin bireysel ve sosyal becerileri desteklenirken, fizik tedavi merkezi, kapalı spor salonu ve yüzme havuzu ile sağlıklı yaşamaları desteklenecek. Demonstre ev prototipi yardımıyla öğrencilere, çamaşır yıkamaktan yemek yapmaya, dolap temizlemekten kıyafet asmaya kadar tüm günlük yaşamsal becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Merkezde farklı birimlerde 0-18 yaş arası 250 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Öğrencilerin mezuniyetten sonra da yaşamlarını bağımsız sürdürebilmeleri için kendi yeteneklerine uygun çalışma ortamına yerleştirilmeleri de vakfın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.