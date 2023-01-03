  • BIST 5.698,07
  • Altın 1110.319
  • Dolar 18.7182
  • Euro 19.8603
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (3 Ocak 2023)

» »
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (3 Ocak 2023)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (3 Ocak 2023)

Yılbaşı tatili nedeniyle dün uluslararası piyasalarda işleme kapalı olan Brent petrolün varili 85,94 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,91 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 85,94 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, piyasalardaki zayıf talep endişelerine karşın küresel arz daralması beklentilerinin güçlü kalması etkili oldu.


Rusya'nın, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklaması piyasalarda küresel arz daralması endişelerini güçlendirerek, fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.



Dünya ekonomilerinde resesyon beklentisi ve Çin'de artan Covid-19 vaka sayıları ise petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmelenmeyi kısıtlıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, pazar günü yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.

Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 86,23 ile 86,67 dolar aralığının direnç, 85,59 ile 84,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (2 Ocak 2023)02 Ocak 2023 Pazartesi 10:48
  • Haftanın İlk İşlem Gününde Döviz Güne Nasıl Başladı02 Ocak 2023 Pazartesi 10:12
  • Altın Fiyatlarında Son Durum02 Ocak 2023 Pazartesi 10:05
  • Yılın Son İşlem Gününde Döviz Yılı Nasıl Kapattı30 Aralık 2022 Cuma 18:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (30 Aralık 2022)30 Aralık 2022 Cuma 10:47
  • Altın Fiyatlarında Son Durum30 Aralık 2022 Cuma 09:50
  • Döviz Yılın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı30 Aralık 2022 Cuma 09:43
  • Dijital TL’de ilk ödeme29 Aralık 2022 Perşembe 20:59
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları29 Aralık 2022 Perşembe 18:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Aralık 2022)29 Aralık 2022 Perşembe 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti