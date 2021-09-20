  • BIST 1.398,110
  • Altın 489,46
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Brezilya’da eski vakaların eklenmesi ile vaka sayısı fırladı

» »
Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte 150 bin 106 Covid-19 vakası tespit edildiği ve 935 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Brezilya’da eski vakaların eklenmesi ile vaka sayısı fırladı

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte 150 bin 106 Covid-19 vakası tespit edildiği ve 935 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer bu olağanüstü rakamın vaka sayılarının düzenlenmesi ve tablolaştırılması ile ilgili olarak ortaya çıktığını açıkladı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Rio de Janeiro'da son aylarda 92 bin 614 vaka görüldüğünü ancak bu vakaların resmi sayıma son 24 saatte katıldığını aktardı. Rio de Janeiro Eyaleti Sağlık Bakanlığı ise, yeni eklenen vaka sayısının Federal Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayımı ile ilgili yeni yönergesi sebebiyle ortaya çıktığını ancak yönergenin detaylarını belirtmedi.

Rio de Janeiro Eyaleti Sağlık Bakanlığı, “Bunlar son 24 saat içinde meydana gelen vakalar değil, federal vaka sayım sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle daha önce gösterilmeyen vakalardır. Bu vakaların yüzde 62'si 2021 yılında görülmüştür” dedi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre federal vaka sayım sistemi değişikliği sebebiyle ülkede Paraiba ve Sao Paulo eyaletlerinde de son günlerde vaka sayılarında olağanüstü artış görüldü.

Brezilya'da Covid-19 salgınının başından bu yana toplam 21 milyon 230 bin 325 vaka, 590 bin 547 can kaybı yaşandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8 yaşında Covid-19 yüzünden felç oldu18 Eylül 2021 Cumartesi 18:03
  • ABD, Kabil’de öldürdüğü siviller için özür diledi18 Eylül 2021 Cumartesi 15:02
  • FDA’den 3’üncü dozu sınırlama tavsiyesi18 Eylül 2021 Cumartesi 14:32
  • Latin Amerika'da COVID-19: Brezilya başı çekmeye devam ediyor18 Eylül 2021 Cumartesi 12:01
  • Biden kızamığı "karantina gerektirebilecek hastalıklar" listesine ekledi18 Eylül 2021 Cumartesi 11:31
  • ABD'li milyoner birinci derece cinayetten suçlu bulundu18 Eylül 2021 Cumartesi 11:26
  • Arjantin'de kabine değişti18 Eylül 2021 Cumartesi 09:37
  • Corona aşısı olmayan Brezilya lideri Bolsonaro: BM Genel Kurulu’na katılacağım18 Eylül 2021 Cumartesi 09:01
  • Kızının saçını kesen okula 1 milyon dolarlık dava açtı17 Eylül 2021 Cuma 14:29
  • ABD’den Türkiye'deki 5 kişiye El Kaide yaptırımı17 Eylül 2021 Cuma 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti