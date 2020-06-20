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Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

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Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı
Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

Brezilya'da son 24 saatte 26 bin 340 koronavirüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 9 bin 699'a ulaştı. Ülkede toplam can kaybı ise 558 artarak, 48 bin 427'ye yükseldi.

Brezilya Sao Paulo Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü Profesörü Daniel Lahr yaptığı açıklamada "Brezilya olması gerekenden çok daha az test yapıyor. En iyi durumda bile yeterli kabul edilenden 20 kat daha fazla test yapılmalı" dedi. Lahr, ülkenin kuzeyinde vakalarda azalma olduğunu fakat merkezdeki ve batıdaki bölgelerde vakalarda büyük artış yaşandığına dikkat çekti.

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