Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK); elektromanyetik alan şiddeti ölçümlerini basın toplantısıyla açıklayacak.

BTHK’den yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak Çarşamba günü saat 10.30’da Lefkoşa Golden Tulip Otel’de gerçekleştirilecek basın toplantısında, Selvilitepe ve Kantara emisyon noktaları dahil olmak üzere, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele şehir merkezleri ile kaza sınırları içerisindeki tüm yerleşim alanlarında yapılan elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri açıklanacak ve bununla ilgili hazırlanan web uygulamaları canlı olarak basına tanıtılacak.

Açıklamada, “Kurumumuz, faaliyetlerine başladığı günlerden buyana tüm KKTC genelinde periyodik olarak elektromanyetik alan şiddeti (EMF) ölçümleri gerçekleştirmektedir. Toplanan veriler, rapor formatında hazırlanarak kurumun internet sayfasından kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bu kapsamda, Temmuz 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşen ölçümler, 2018 KKTC Elektromanyetik Yoğunluk Haritaları Raporunu oluşturmuştu” denildi.

Açıklamada, konusunda uzman kişilerce, ülke genelinde periyodik olarak yapılan ölçüm sonuçlarının, limit değerlerinin de bulunduğu özet bir ölçüm sonuçları tablosuna ve aynı zamanda yerleşim yerlerine ait haritalar üzerine aktarılarak Kurum internet sayfasında web uygulaması olarak vatandaşın kullanımına sunulduğu kaydedildi.