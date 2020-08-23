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BTS'in ilk İngilizce şarkısı Dynamite sonrası yeni YouTube rekoru

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BTS'in ilk İngilizce şarkısı Dynamite sonrası yeni YouTube rekoru
BTS'in ilk İngilizce şarkısı Dynamite sonrası yeni YouTube rekoru

Güney Koreli BTS grubu ilk kez tamamı İngilizce olan bir şarkı çıkardı. ABD pop kültürüne göndermeler yapan ve salgın nedeniyle zor zamanlar geçiren hayranları neşelendirmeyi amaçlayan 'Dynamite' adlı şarkının videosu, ilk 24 saatte YouTube'da 100 milyondan fazla kez izlenerek gruba bir diğer rekorunu getirdi.

Müzik sektöründe hem sanatçıların tanıtımları hem de hayranlar için önemli bir kriter olan 'YouTube'da ilk 24 saat içinde en çok izlenme' unvanı yine el değiştirdi. Güney Koreli grup BTS, tamamı İngilizce olan ilk single'ı 'Dynamite' (Dinamit) ile rekoru bir kez daha ele geçirdi. 

Popun kralı' Michael Jackson'ın danslarına selam çakılan video, önceki gün YouTube'da yayınlandığı TSİ 07.00'den itibaren ilk 24 saat içinde 101.1 milyon kez izlendi.

İlkgösterim rekoru da kırıldı 

Klip aynı zamanda ilk yayınlanırken 3 milyondan fazla kişi tarafından aynı anda izlendiği için YouTube Premiere (ilkgösterim) rekorunu da kırdı.

Bir önceki 'en çok izlenme' Blackpink'in 

'YouTube'da 24 saatte en çok izlenme' rekoru 2 aydır yine Güney Koreli bir grup olan Blackpink'in 'How You Like That' videosuna (86.3 milyon) elindeydi.

BTS son olarak Nisan 2019'da piyasaya sürdüğü 'Map of the Soul: Persona' albümünün çıkış parçası 'Boy With Luv' ile bu rekoru eline almıştı (74.6 milyon).  'Dynamite' parçasının videosunda 'Boy With Luv'da olduğu gibi gibi Lumpens yapım şirketinin imzası var.

Satın alınan izlenmeler kabul edilmiyor

YouTube müzik sektörüne daha fazla şeffaflık kazandırmak ve sanatçılar ile hayranların başarısının hakkının daha iyi verilebildiği bir platform olmak amacıyla bazı kuralları değiştirmişti. YouTube, Eylül 2019'dan bu yana satın alınan izlenmeleri '24 saatte en çok izlenme' sayacına dahil etmiyor, yalnızca organik izlenmeler dikkate alınıyorBTS'in son albümü 'Map of the Soul: 7' 21 Şubat'ta çıktı ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle albümün promosyonu yeterince yapılamadı. Grup bu yılki dünya turnesini de yine koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

 

Hem üyeler hem hayranlar için moral aracı

Nitekim 'Dynamite'in çıkışı sonrası çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında konuşan grubun üyeleri, bu şarkının aslında planları dahilinde olmadığını ama pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren hayranlarını (ARMY) heyecanlandırmak için bir an önce yeni bir şarkı çıkarmak istediklerini anlattı.

"Dünya zor zamanlardan geçiyor. Kimse böyle bir şey olacağını tahmin edemezdi" diyen Park Jimin, yeni şarkıları sayesinde 'sahneye çıkamıyor olmanın yarattığı boşluk duygusunu yenmek için' bir fırsat olarak görüyor.

Bir diğer üye Suga da "Bu şarkı maraton koşarken birden yere yığılmış gibi hissedenler için. Zor zamanlardan geçiyor olsak bile elimizden geleni yapalım ve dans ve müzik sayesinde özgürlük ve mutluluğu bulalım" dedi.

Jin ise kırdıkları rekorlarla ilgili olarak "Bizim için bir onur. Birçok insanın şarkılarımızı dinlediği ve beğendiğini gösteriyor. Bu izlenme rekorlarını gördüğümüzde müteşekkir oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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