Bu bakteri iki kişiden birinin vücudunda var; senelerce belirti vermeden yaşıyor, kansere neden olabiliyor!

Dünyada her iki kişiden birinde olduğu tahmin edilen 'helikobakter pilori' bakterisinin yıllar boyu belirti vermeden vücutta gizlice yaşayabildiğini belirten Doç. Dr. Tolga Yakar, uyarılarda bulundu.

Mideye yerleşerek enfeksiyona sebep olan bir bakteri olan helikobakter pilorinin, gastrit ve ülser gibi hastalıklara davetiye çıkarabildiğine işaret eden Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakar, genellikle çocukluk döneminde vücuda giren helikobakter pilori bakterisinin mideyi enfekte ettiğinde ortaya çıktığını belirtti.

"Bu belirtilere sahipseniz tıbbi yardım alınması gerekmektedir"

Helikobakter pilori bakterisinin hiçbir belirti vermeden de yıllar boyunca vücutta yaşayabileceğini kaydeden Yakar, "Karnınızda bir ağrı veya yanma hissi, mideniz boş olduğunda daha kötü olan karın ağrısı, mide bulantısı, iştah kaybı, sık geğirme, şişkinlik ve nedeni açıklanamayan kilo kaybı belirtileri ile hastalık baş gösterebilir. Bu şikayetlere sahipseniz ve sizi endişelendiren kalıcı belirtiler ve semptomlar fark ederseniz, doktorunuzdan tıbbı yardım alınması gerekmektedir.



Şiddetli veya kalıcı karın ağrısı, yutma güçlüğü, kanlı veya siyah katran şeklinde kanama, kahve telvesi gibi görünen kanlı veya siyah kusma gibi durumlarda endoskopi yapılması gerekmektedir. Helikobakter pilori bakterileri; tükürük, kusma veya gaita ile doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Helikobakter pilori kontamine yiyecek veya su yoluyla da yayılabilir" diye konuştu.

"Kanser için güçlü risk faktörü"

Doç. Dr. Tolga Yakar, helikobakter pilorinin mide ve ince bağırsağın koruyucu astarına zarar verebileceğine, mide asidinin açık bir yara (ülser) oluşturmasına izin verebileceğine de dikkat çekti.

Hastaların yaklaşık yüzde 10'unda ülser gelişeceğini söyleyen Yakar, "Mide astarının iltihabı, yani gastrite yol açan helikobakter pilori enfeksiyonu, midenizi tahriş ederek iltihaplanmaya neden olabilir ve bazı mide kanseri türleri için güçlü bir risk faktörüdür. Helikobakter pilori enfeksiyonu hakkında endişeleriniz varsa veya yüksek bir mide kanseri riskiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza mutlaka danışmanız gerekir" ifadelerini kullandı.