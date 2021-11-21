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BU DA OLUYOR! "Vergiden muaf" Bitcoin şehri kuruluyor!

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Dünya üzerinde kripto para Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'un devlet başkanı Nayib Bukele, vergiden muaf bir Bitcoin şehri kuracağını ve 10 yıllık Bitcoin tahvilleri ihraç edeceklerini açıkladı.
BU DA OLUYOR! "Vergiden muaf" Bitcoin şehri kuruluyor!

Dünya üzerinde kripto para Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden tek ülke olan El Salvador, Bitcoin şehri kurmaya karar verdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Mizata sahil kasabasında yaptığı açıklamada, El Salvador’un Bitcoin tahvilleri ihraç edeceğini belirtti. Bukele ayrıca gelir, mülk ve sermaye kazancı vergilerinden muaf olacak bir Bitcoin Şehri inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Bukele, “Bitcoin şehrindeki tek vergi, şehir inşaatını ve hizmetleri finanse etmek için alınacak yüzde 10 katma değer vergisi olacak” dedi. Bukele, Bitcoin şehrinin madencilik için enerji sağlayacak Conchagua yanardağının yakınında inşa edileceğini belirterek, Bitcoin tahvil ihracının 2022’de başlayacağını da sözlerine ekledi.

LATİN AMERİKA’NIN SİNGAPURU

Blok zincir teknolojisi şirketi Blockstream’in baş strateji sorumlusu Samson Mow’a göre El Salvador, transfer platformu Liquid Network üzerinden 1 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ihraç etmeyi planlıyor. Mow, toplanan tahvillerin jeotermal enerjiyle çalışacak bir Bitcoin madenciliği için kullanılacağını söyledi.

Mow ayrıca yabancı yatırımcılara daimi oturma izni verileceğini ve yatırımcıların hızlı bir şekilde vatandaşlığa geçirileceğini belirtti. Mow, bu planların El Salvador’u “dünyanın finans merkezi” ve “Latin Amerika’nın Singapur’u” yapacağını belirtti.

İLK KABUL EDEN ÜLKE

Eylül ayında El Salvador, Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu ve bu deney o zamandan beri hem desteğe hem de protestolara neden oldu.

El Salvador’un şuana kadar 1100 Bitcoin’e (güncel değeriyle yaklaşık 65 milyon dolar) sahip olduğu tahmin ediliyor.

 

Sözcü.

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