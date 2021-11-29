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Bu Gıdaları Tüketirken Dikkat! Kalp Hastalığı Riskini Tetikliyor

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Bu Gıdaları Tüketirken Dikkat! Kalp Hastalığı Riskini Tetikliyor
Bu Gıdaları Tüketirken Dikkat! Kalp Hastalığı Riskini Tetikliyor

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, kalp hastalıklarını tetikleyen doymuş yağların oranının değil hangi gıdalardan alındığının önemli olduğunu belirlendi. Yapılan araştırmada, yılda yaklaşık 9 milyon kişinin ölümüne neden olan kalp hastalıklarını tetikleyen gıdalar da belirlendi.

Kalp hastalıkları, dünya çapında ölümlerin en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilirken, yılda yaklaşık 9 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Uzmanlar, önlenebilir bu hastalığın daha fazla egzersiz yapmak, sigarayı bırakmak ve daha sağlıklı beslenmek gibi sağlık davranışı değişiklikleri ile önlenebileceği görüşünde.

Reuters’ta yer alan habere göre, uzmanlar, sağlıklı beslenmek için daha az doymuş yağ tüketilmesi gerekildiğini, bunun yerine daha sağlıklı olduğu düşünülen çoklu doymamış yağlar (genellikle fındık, bitkisel yağlar ve balıkta bulunur) tüketmek gerektiğini vurguluyor. Ancak İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, yalnızca tükettiğimiz doymuş yağ miktarına dikkat etmek yerine, doymuş yağın hangi gıda kaynaklarından geldiğine de bakmamız gerektiğini ortaya çıkardı.

ET VE TEREYAĞI TÜKETENLERDE RİSK DAHA FAZLA

Gıdaların besin değerleri göz önüne alındığı araştırmada, doymuş yağ içeren gıdaların kalp hastalığıyla bağlantısı incelendi. Araştırmada, on Avrupa ülkesindeki orta yaşlı insanların kardiyovasküler sağlığına bakan Cambridge Üniversitesi’nin EPIC-CVD çalışmasından elde edilen verilerden yararlanıldı.

Buna göre, doymuş yağ bakımından zengin kırmızı et ve tereyağını tüketen kişilerin kalp hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi. Buna karşın, peynir, yoğurt ve balıktan doymuş yağ alanların kalp hastalıklarına yakalanma olasılığının da oldukça düşük olduğu belirlendi. Bu bulguların, gıdalar ve kalp hastalığı arasındaki bağlantı üzerine yapılan araştırmalarla da uyumlu olduğu belirtildi.

PEYNİR VE YOĞURT RİSKLİ Mİ?

Önceki araştırmalar, farklı doymuş yağların, kalp hastalığı söz konusu olduğunda farklı risk seviyeleri taşıdığını da göstermiştir. Örneğin, palmitik asit (bir doymuş yağın alt türü), peynir ve yoğurtla karşılaştırıldığında kırmızı ette daha bol bulunduğu biliniyor. Araştırmalar, kalp hastalığı için iyi bilinen bir risk faktörü olan kanımızda dolaşan kolesterol seviyeleri üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabileceğini ortaya çıkardı.

Buna karşılık, pentadekanoik asidin (süt ürünlerinde yaygın olarak bulunan doymuş yağın başka bir alt türü) genellikle daha düşük kalp hastalığı riski ile bağlantılı olduğu belirlendi.

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