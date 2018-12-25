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Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama

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Her zaman olduğu gibi ülkenin ve magazin dünyasının gündemi, bir kez daha Google'da yapılan aramaları doğrudan etkilemiş gibi görünüyor.
Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aralamaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalarda geçtiğimiz haftadan beri yaşananlar dikkat çekiyor. Hastaneye kaldırılan Ayşen Gruda ve Endonezya'da gerçekleşen tsunami, listede gözümüze çarpanlar oluyor.

Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir.

Google Arama Trendleri (17-24 Aralık 2018)

  1. Kış gündönümü, 21 Aralık, en uzun gece
  2. İstanbul’da deprem
  3. Asgari ücret ne kadar olacak?
  4. Metin Akpınar, Müjdat Gezen
  5. Ayşen Gruda
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. Sarıkamış Harekatı
  8. Endonezya tsunami
  9. Bursa’da deprem
  10. Hulusi Akar, Özgür Özel


     
  11. Hubris sendromu
  12. Gamze Özçelik
  13. Ustura Kemal
  14. Mansur Yavaş
  15. Ahmet Telli
  16. Şahan Gökbakar
  17. Ayça Ayşin
  18. Mazhar Alanson
  19. Enflasyon
  20. Faruk Çolakoğlu


     
  21. Rojda Demirer
  22. Kubilay, Menemen Olayı
  23. 31 Aralık tatil mi, Yılbaşı tatili
  24. Tevfik Alparslan
  25. Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci
  26. Doğu Ekspresi
  27. Fas, Maren Ueland
  28. Gülnur Aybet
  29. Google Asistan
  30. Mevlana

 

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