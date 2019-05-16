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Bu sefer erkekler kampanya başlattı: 'Yunan tanrısı' gibi sorunlu erkek tasvirlerinden uzaklaşın

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Dünya çapında çeşitli tartışmalara konu olan 'vücut mükemmelliği' tartışmasına erkekler de girdi.
Bu sefer erkekler kampanya başlattı: 'Yunan tanrısı' gibi sorunlu erkek tasvirlerinden uzaklaşın

6 erkek, gerçekçi olmayan güzellik ölçütlerinin erkeklerin zihinsel sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla bir beden olumlama kampanyası başlattı.

 

13 Mayıs tarihinde başlayan Zihinsel Hastalıklar Farkındalık Haftası kapsamında yürütülen kampanyada, trans aktivist Kenny Ethan-Jones, vitiligo hastalığı farkındalık aktivisti Bashir Aziz ve İngiltere'nin ilk büyük beden erkek modeli Ben Whittaker gibi isimler yer alıyor.

 

Independent'te yer alan habere göre, erkekler için kurulan Manual isimli platform tarafından oluşturulan kampanyada, erkeklerden kendilerine pazarlanan 'dayanıklı', 'Yunan tanrısı' gibi sorunlu 'erkek tasvirlerden' uzaklaşmaları ve bunun yerine, erkek odaklı markalardan da 'her şekil ve büyüklükte erkekleri' savunmaları isteniyor.

 

'New Macho' tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre ise, erkeklerin yüzde 69'u markaların onların gerçekte kim olduğunu yansıtmadığına inanıyor. 

 

Ayrıca, Manual tarafından yayınlanan bir diğer ankete göre ise erkeklerin yüzde 78'i, arkadaşlarının 'Gilette modeli gibi kaslı, traşlı ve kare çeneli görünmediğini' düşünüyor. 

'ALGINIZ CİDDİ ŞEKİLDE SAPTIRILIR'

Manual'in kurucularından George Pallis, "Erkeklere yalnızca reklamlarda bakarsanız, bir erkeğin neye benzediği konusundaki algınız ciddi şekilde saptırılır" ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:

"Bütün erkeklerin kaslı ve bronz tenli olduklarını düşünebilirsiniz ancak bu tamamen gerçek dışı ve maskülenitenin ne olduğunu yansıtmayan bir durum olurdu. Zihin sağlığı konusunda giderek daha da ilerleyen dünyada, akıl sağlığı her zaman olduğundan daha kritik bir durumda. Erkeklerin sağlığını ve mutluluğunu geliştirmek için hepimizin birlikte çalışması çok önemli."

Yapılan araştırmalar ise, vücut görünümüyle ilgili endişelerin zihinsel sağlığımızı olumsuz yönde ne ölçüde etkilediğini ortaya koydu.

Zihin Sağlığı Vakfı tarafından 4.505 yetişkin arasında yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 13'ünün (her 8 kişiden biri) vücutlarıyla ilgili endişeleri nedeniyle intiharı düşündüğü belirlendi. 

 

Bu arada, katılımcıların yüzde 34'ü vücut görünümlerinin kendilerini endişelendirdiğini belirtirken, yüzde 35'i de bu yüzden kendilerini depresyonda hissettiklerini açıkladı. 

Öte yandan, katılımcıların yüzde 20'si dış görünüşlerinden utandıklarını söyledi.

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