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Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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1 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar!
Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gün içinde birçok kişinin araştırma konusu haline gelen altın fiyatları gelen son bilgilere göre; gram fiyatı 468 TL olurken çeyrek altın ise 763 TL'den alıcı buluyor.

ATA ALTIN

Alış: 3.165,30

Satış: 3.179,50

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.153,00

Satış: 3.201,00

GRAM ALTIN

Alış: 475,19

Satış: 475,12

YARIM ALTIN

Alış: 1.543,30

Satış: 1.555,10

ÇEYREK ALTIN

Alış: 772,90

Satış: 778,50

TAM ALTIN

Alış: 3.045,79

Satış: 3.105,90

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,90 lira oldu.

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