Bugün 22 Nisan Dünya Günü

22 Nisan Dünya Günü 1969'dan bu yana kutlanmakta olan bir özel gün. Çevresel Tehditlere dikkat çekmeyi amaçlayan bir gün.

22 Nisan Dünya Günü 1969'dan bu yana kutlanmakta olan bir özel gün. Çevresel Tehditlere dikkat çekmeyi amaçlayan bir gün.

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

Slow Food SALAMİS olarak bizim için dünyanın en güzel yeri Salamis Harabelerinde sakin yaşam yürüyüşü YEREL KÖY KAHVALTISI etkinliği ile kutlandı. Slow Food SALAMİS olarak mesajımız

‘’DÜNYANI SEV ,YERELİ KORU , GELECEĞİNİ KORU ’’

Soframızda Yerel sebze meyve ve yerli ürün tercih ederek emisyon ve atık oranını azaltabilir İklim değişikliğine karşı önlem alabilir küçük bir farkındalık yaratabiliriz.

Bölgemiz Sakin Şehir Yeniboğaziçi ‘de yeni kurulan YENİBOĞAZİÇİ ÇOÇUK BELEDİYESİ çocuk başkan ve meclis üyeleriyle çocukların gözüyle yaşanabilir bir dünya yaratmak için cittaslow komitesi ile hep birlikte çalışacağız .

UMUT KURŞUN

SLOW FOOD SALAMİS LİDERİ

CİTTASLOW YENİBOĞAZİÇİ KOMİTE ÜYESİ